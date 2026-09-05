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Women's Asia Cup 2026: पाकिस्तान के खिलाफ आखिर कैसा है मंधाना और शेफाली का प्रदर्शन? हेड टू हेड आंकड़े भी जानिए

Women's Asia Cup 2026: महिला एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होने वाला है. फैन्स में इसे लेकर काफी उत्साह है.

Written by: Nandan Singh
Published: September 5, 2026, 11:48 AM IST
Women's Asia Cup 2026
भारत और पाकिस्तान में मैच. (Photo/IANS)
  • पाकिस्तान और भारत का मैच आज
  • महिला एशिया कप में छाएगा रोमांच
  • दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा मुकाबला

Women’s Asia Cup 2026: महिला एशिया कप 2026 में आज यानी शनिवार 5 सितंबर का दिन क्रिकेट फैंस के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय महिला टीम और पाकिस्तान टीम के बीच एक जोरदार मुकाबला होने वाला है. भारतीय टीम सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है. पाकिस्तान पर जीत के साथ टीम इंडिया ग्रुप में शीर्ष पर रहने के इरादे से उतरेगी. भारतीय टीम ने थाइलैंड और हांगकांग के खिलाफ पिछले 2 मैचों में दमदार बल्लेबाजी की और बड़े अंतर से जीत दर्ज की है. थाइलैंड के खिलाफ भारत ने 94 रन से जीत दर्ज की, जबकि हांगकांग के खिलाफ 137 रन के बड़े अंतर से मैच जीता है.

पाकिस्तान के खिलाफ मैच

पाकिस्तान के खिलाफ भी भारतीय बल्लेबाजों की भूमिका अहम रहने वाली है. भारत के लिए चिंताजनक स्थिति यह है कि टीम के शीर्ष तीन बल्लेबाजों का प्रदर्शन उनकी प्रतिष्ठा के अनुरुप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं रहा है. सलामी बल्लेबाज और टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने 2014 से 2026 के बीच पाकिस्तान के खिलाफ 11 मैचों की 11 पारियों में 2 अर्धशतक लगाते हुए 307 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 68 रन है. टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2009 से 2026 के बीच 16 मैचों की 13 पारियों में 230 रन बनाए हैं. हरमन के नाम पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में एक भी अर्धशतक नहीं है. विस्फोटक सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा भी 2022 से 2026 के बीच पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचों की 5 पारियों में 127 रन बना सकी हैं.

और पढ़ें: महिला इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने के बाद स्मृति मंधाना ने बताई अगली ख्वाहिश, अब यह है चाहत

मंधाना पर होंगी नजरें

हालांकि, मंधाना एशिया कप में अच्छी फॉर्म में दिखी हैं. हांगकांग के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने तूफानी शतक लगाया था. इसलिए मंधाना ने पाकिस्तान के खिलाफ टीम को मजबूत शुरुआत की उम्मीद रहेगी. इसके अलावा, कप्तान हरमन और शेफाली वर्मा से भी प्रभावी पारियों की जरुरत होगी. पाकिस्तान की बात करें तो टीम ने अपना पिछला मुकाबला थाइलैंड के खिलाफ जीता था. पाकिस्तान ने अभी सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं किया है. टीम को अभी 2 मैच खेलने हैं, लेकिन भारत के खिलाफ दमदार प्रदर्शन कर टीम अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहेगी. भारत-पाकिस्तान के बीच अब तक 17 मैच हुए हैं. टीम इंडिया ने 14, जबकि पाकिस्तान ने 3 मैच जीते हैं. (इनपुट: आईएएनएस)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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