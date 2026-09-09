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Women's Asia Cup: एशिया कप में पाकिस्तानी बल्लेबाज पर गिरी गाज, ICC ने लगाया भारी जुर्माना

Women's Asia Cup: हांगकांग के खिलाफ मुकाबले में आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करना पाकिस्तान की बल्लेबाज गुल फिरोजा को भारी पड़ा.

Written by: Nandan Singh
Published: September 9, 2026, 11:19 AM IST
Women's Asia Cup
गुल फिरोजा पर जुर्माना. (Photo/IANS(
  • पाकिस्तानी बल्लेबाज पर लगा जुर्माना
  • आईसीसी आचार संहिता तोड़ने पर सजा
  • अंपायर के फैसले पर असहमति पड़ गई भारी

Women’s Asia Cup: एशिया कप 2026 में पाकिस्तान की बल्लेबाज गुल फिरोजा पर आईसीसी ने कार्रवाई की है. हांगकांग, चीन के खिलाफ सोमवार को खेले गए मुकाबले के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में फिरोजा पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया. सिर्फ जुर्माना ही नहीं उनके खाते में एक डिमेरिट प्वाइंट भी जोड़ा गया है. मुकाबले के दौरान हुई घटना के बाद आईसीसी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना और अनुशासनात्मक कार्रवाई की. यह घटना पाकिस्तानी पारी के 5वें ओवर की है, जब फिरोजा को एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया गया. इसके बाद फिरोजा ने अपने बल्ले की ओर इशारा करके फैसले पर असहमति जताई. फिरोजा ने बताया कि गेंद उनके बल्ले के किनारे से लगी थी.

गुल फिरोजा पर जुर्माना

गुल फिरोजा को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायता कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.8 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असहमति जताना शामिल है. यह फिरोजा का 24 महीनों की अवधि में दूसरा अनुशासनात्मक अपराध है. इस नवीनतम सजा के साथ उस अवधि में उनके डिमेरिट प्वाइंट्स की संख्या 2 हो गई है. उन्हें पहला डिमेरिट प्वाइंट्स 23 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विमेंस टी20 वर्ल्ड कप लीग मैच के दौरान हुई एक घटना के लिए मिला था.

और पढ़ें: Women's Asia Cup: 'मैंने तीन विकेट लिए, फिर भी…' भारत से बुरी तरह हारकर बोलीं पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना

डिमेरिट प्वाइंट भी जुड़ा

फिरोजा ने एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी की सुप्रिया रानी दास द्वारा प्रस्तावित सजा को मान लिया, जिससे औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी. यह आरोप ऑन-फील्ड अंपायर रबाब अहसान और रोकेया सुल्ताना, थर्ड अंपायर शिवानी मिश्रा और फोर्थ अंपायर शथिरा जाकिर ने लगाया था. आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए न्यूनतम सजा आधिकारिक तौर पर फटकार लगाना और अधिकतम सजा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना, साथ ही एक या दो डिमेरिट प्वाइंट देना है.

आईसीसी अनुशासनात्मक प्रणाली के तहत, 24 महीनों की अवधि में चार या उससे अधिक डिमेरिट प्वाइंट्स को सस्पेंशन प्वाइंट्स में बदल दिया जाता है. दो सस्पेंशन प्वाइंट्स का मतलब 1 टेस्ट, 2 वनडे या 2 टी20 से प्रतिबंध है, जो भी खिलाड़ी के लिए पहले आए. (इनपुट: आईएएनएस)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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