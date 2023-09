हांगझोउ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में रविवार को बांग्लादेश का सामना करेगी जबकि दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा.

भारतीय टीम ने गुरुवार को मलेशिया के खिलाफ बारिश के कारण रद्द कर दिए गए मैच में बेहतर वरीयता के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी. भारत ने इस मैच में 15 ओवर में दो विकेट पर 173 रन बनाए थे. मलेशिया की पारी शुरू होते ही बारिश आ गई थी जिसके कारण यह मैच आगे नहीं हो पाया था.

Rain 🌧️ has the final say after India’s terrific batting display!

India march to the semifinals in the #AsianGames 👏👏

Scorecard ▶️https://t.co/c5tw7bD88x#IndiaAtAG22 pic.twitter.com/Wrb3GeAStw

— BCCI Women (@BCCIWomen) September 21, 2023