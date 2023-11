Hindi Cricket Hindi

World Champion Australia Shocked The Cricket World Gambhirs Big Statement On Indias Defeat

वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट जगत में बजा डंका, भारत की हार पर गंभीर का आया बड़ा बयान

ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराकर छठी बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया.

वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में करारी शिकस्त के साथ ही टीम इंडिया का खिताब जीतने का सपना अधूरा रह गया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड के शानदार शतक के दम पर मेजबान टीम इंडिया को 8 विकेट से मात दी और छठा वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया. ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी शिकस्त झेलने के साथ ही भारतीय खेमे में निराशा की लहर दौड़ गई. भारतीय फैंस भी सोशल मीडिया पर अपना दुख प्रकट कर रहे हैं. क्रिकेट जगत भी ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन बनने की बधाई दे रहा है.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनने की बधाई देने के साथ-साथ ट्रेविस हेड की जमकर तारीफ की. वीरेंदर सहवाग ने एक्स पर लिखा, “वर्ल्ड कप जीतने पर ऑस्ट्रेलिया को बहुत-बहुत बधाई. फाइनल के दिन वे सर्वश्रेष्ठ टीम थे. ट्रैविस हेड बिल्कुल अविश्वसनीय था, WTC फाइनल में POTM था, ऑस्ट्रेलिया के लिए सेमीफाइनल जीता और WC फाइनल में अब तक की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक खेली और मैच फिनिश किया. चोट के कारण वर्ल्ड कप के पहले भाग में नहीं खेल पाने के बावजूद उन्हें टीम में रखने का ऑस्ट्रेलिया का निर्णय सर्वोच्च निर्णय था. हमारे लड़कों ने पूरे टूर्नामेंट में जो प्रयास किया उसके लिए हम अपना सिर ऊंचा रख सकते हैं, उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में हमें खुशी के कई पल दिए, लेकिन दुर्भाग्य से फाइनल में वे जीत नहीं पाए.”

Many Congratulations Australia on winning the World Cup. They were the best side on the day of the finals. Travis Head was simply unbelievable,was the POTM in WTC finals,won the semis for Aus and played one of the best ever innings in a WC Final and finished the game.

Australia’s… — Virender Sehwag (@virendersehwag) November 19, 2023

गौतम गंभीर ने लिखा, “जैसा कि मैंने कहा है, हम चाहे जो भी हों, एक चैंपियन टीम हैं. तो शांत हो जाओ लड़कों…ऑस्ट्रेलिया को बहुत-बहुत बधाई!”

As I’ve said we are a champion team irrespective. So chin up boys….Many many congrats to Australia! — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) November 19, 2023

वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, “भारत के लिए दुख की बात है लेकिन रोहित और उनके साथियों को वर्ल्ड कप में यादगार प्रदर्शन के लिए अपना सिर ऊंचा रखना होगा. एक हार इस टीम को परिभाषित नहीं करती. ऑस्ट्रेलिया को छठी बार वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के लिए और ट्रैविस हेड को तूफानी शतक के लिए बधाई. रोहित अब बुरी तरह निराश होंगे, लेकिन उन्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि उन्होंने और लड़कों ने पिछले सात हफ्तों में कैसा प्रदर्शन किया.”

Heartbreak for India but Rohit and his men must hold their heads high for a memorable run at the World Cup. One defeat does not define this team. Congrats to Australia for being crowned World Cup champions for a sixth time, and to Travis Head for a blistering century. Rohit will… — VVS Laxman (@VVSLaxman281) November 19, 2023

Tough loss to swallow but our players should be proud with the way they played through out WC2023 💪 Congratulations Australia! Champion team for a reason. Showed up on the big day. #WC2023 #rpswing #IndiaVsAustralia — R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) November 19, 2023