ENG vs NZ World Cup 2023: दर्शकों को नहीं मिल रहे टिकट; फिर भी स्टेडियम की सीटें खाली, भड़के फैंस ने BCCI को सुनाई खरी-खोटी

अहमदाबाद: क्रिकेट का महापर्व यानी के वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) का आगाज हो चुका है. पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड (England vs New Zealand) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium Ahmedabad) में खेला जा रहा है. 1,30, 000 दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम हालांकि पहले ही मैच में खाली-खाली दिख रहा है.

जहां एक तरफ दर्शकों को वर्ल्ड कप मैच के टिकट नहीं मिल रहे हैं और तो दूसरी तरफ स्टेडियम में खाली-खाली सीटें देखकर फैंस भड़के हुए नजर आ रहे हैं और इसे लेकर अब उन्होंने बीसीसीआई (BCCI) को खरी-खोटी सुनानी शुरू कर दी है.

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड (ENG vs NZ) के बीच मैच के दौरान स्टेडियम में एक बड़ा खाली पड़ा हुआ है, जोकि टूर्नामेंट की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं हैं. फैंस अब इसे लेकर काफी निराशा महसूस कर रहे हैं. एक फैन ने बीसीसीआई को लताड़ लगाते हुए लिखा, “ इस समय यह बहुत शर्मनाक है. विश्व कप के शुरुआती मैच में ही सीटें पूरी तरह से खाली पड़ा है.” एक अन्य ने सवाल किया कि भारी भीड़ को देखते हुए क्या अहमदाबाद विश्व कप मैचों के लिए उपयुक्त मेजबान है.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में ही भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच मुकाबला खेला जाना है. दोनों टीमों के बीच यह अहम मैच 14 अक्टूबर को खेला जाएगा और उस मैच में स्टेडियम दर्शकों के खचाखच भरे रहने की संभावना है.

India ke match tickets bik chuke hai, non india matches ke tickets available hai. India shouldn’t have the wc bc 😭😭 pic.twitter.com/x7zVPpJElu

— Avinash P (@avinashparmar97) October 5, 2023