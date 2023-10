ODI World Cup 2023: IND vs AUS मैच में कूदा इंग्लैंड का फैन जार्वो 69, Virat Kohli ने समझाकर लौटाया

चेन्नई. भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) ने चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में आज अपने वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) अभियान की शुरुआत कर दी है. मैच शुरू होते ही यहां एक ऐसे शख्स ने एंट्री कर दी, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. यह कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड का एक व्यक्ति है, जो खुद को भारतीय टीम का फैन कहता है. जार्वो 69 (Jarvo 69) नाम का यह फैन अकसर क्रिकेट मैचों में अपनी पसंदीदा टीम की जर्सी पहनकर मैदान में घुस जाता है और मैच में कुछ देर बाधा डालता है. यह फैन अपने और अपने फैन्स के मनोरंजन के लिए ऐसा करता है. सोशल मीडिया पर कई लोग उसकी इन हरकतों की खूब तारीफ भी करते हैं. ऐसा ही जार्वो ने यहां किया, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच शुरू हुआ था.

वैसे तो भारत में क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहते हैं और दर्शकों को खिलाड़ियों के पास मैदान पर जाने की इजाजत नहीं होती है. लेकिन कई बार कुछ फैन्स सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों से मिलने पहुंच ही जाते हैं. ऐसा ही काम करने में जोर्वो भी सफल हो गया और मैदान पर पहुंचकर उसने भारतीय फील्डिंग दल में अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश की.

#JARVO Thalaivan Entry At #INDvsAUS Match in Chepauk 😂❤️ pic.twitter.com/hzI5HGndfm

हालांकि ऐसा करते ही सुरक्षाकर्मियों ने उसे देख लिया और तुरंत ही स्थिति पर काबू करने के लिए वे मैदान पर पहुंच गए, जहां उन्होंने जार्वो को घेलकर मैदान से बाहर चलने को कहा. इस मसखरे फैन की यह हरकत देखकर टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) भी कुछ नाराज दिखे और उन्होंने उसके पास जाकर बात की. विराट के हावभाव देखकर ऐसा लगा जैसे वह जार्वो को हिदायत दे रहे थे कि वह भविष्य में अब कभी भी दोबारा मैदान पर यूं एंट्री न करे.

हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है, जब मसखरा फैन भारत के किसी मैच में इस अंदाज में मैदान में घुसा हो. इससे पहले जब साल 2021 में भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी, तो वह भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए लगातार तीन टेस्ट मैच में मैदान में इस अंदाज में आया था. बाद में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने उसकी स्टेडियम में एंट्री पर आजीवन बैन लगा दिया.

#Kohli and #Jarvo during an India vs. Australia World Cup match pic.twitter.com/erGYKktN0n

