BAN vs SL: शाकिब अल हसन को Virat Kohli से आया एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करने का आइडिया!

नई दिल्ली. वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) में बांग्लादेश और श्रीलंका (BAN vs SL) के बीच खेला गया मैच कुछ अलग ही वजहों से चर्चा में है. मैच की पहली पारी में एंजेलो मैथ्यूज (Angelo Mathews) को टाइम्ड आउट दे दिया गया, जिससे दोनों टीमों के बीच विवाद भी देखने को मिला और फैन्स भी इससे हैरान रह गए.

मैथ्यूज दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बने हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम्ड आउट का शिकार बने. लेकिन बांग्लादेश को टाइम्ड आउट करने का यह तरीका विराट कोहली (Virat Kohli) से सीखा था. दरअसल इसी टूर्नामेंट में विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के खिलाफ काफी नाराज दिखाई दिए थे.

रिजवान अपनी पारी की शुरुआत करने से पहले अपना गार्ड लेने में काफी वक्त ले रहे थे, जिससे फील्डरों और गेंदबाजों को काफी गुस्सा आ रहा था. विराट कोहली इस दौरान कवर्स पर खड़े थे और उन्होंने रिजवान को यह बताने के लिए अपने कलाई दिखाने की कोशिश की कि जैसे वह टाइम दिखा रहे हों कि बहुत वक्त हो गया है अब खेल भी लो.

Virat Kohli questioning why Mohammed Rizwan is taking so much time to be ready. pic.twitter.com/yz5IaqGX0Y

पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए उस मैच में विराट कोहली घड़ी पहनकर तो नहीं उतरे थे लेकिन वह अपने घड़ी पहनने वाली बाईं कलाई पर पहने हुए रिस्ट बैंड को इसी अंदाज में देख रहे थे जैसे वह रिजवान का टाइम नोट कर रहे हों कि आखिर वह इतना समय क्यों ले रहे हैं. हालांकि टीम इंडिया और विराट कोहली ने तो रिजवान के खिलाफ टाइम्ड आउट की अपील नहीं की थी लेकिन बांग्लादेश ने यहां से किसी बल्लेबाज को टाइम्ड आउट करने का आइडिया ले लिया.

Some banter going on. Rizwan takes his time in marking his guard. Rohit has a word with the umpire.

Virat Kohli looking at his imaginary watch. pic.twitter.com/2Dyk7U4Oco

— Kevin (@imkevin149) October 14, 2023