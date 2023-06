नहीं आना है तो मत आओ, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, पूर्व क्रिकेटर की पाकिस्तान को खरी-खरी

वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी हो गया है और इससे पाकिस्तान खुश नहीं दिख रहा है. दरअसल शेड्यूल जारी होने से पहले आईसीसी ने सभी देशों को वर्ल्ड कप शेड्यूल का ड्राफ्ट भेजा था, जिस पर सभी देश अपनी प्रतिक्रिया दे सकते थे. अगर आईसीसी को किसी देश का सुझाव सही लगता तो वह बीसीसीआई से शेड्यूल में कुछ बदलाव की बात कर सकता था. लगता है इस पर सिर्फ पाकिस्तान ने ही कुछ ऐतराज जताया था.

वह भारत के खिलाफ अहमदाबाद में अपना मैच खेलना नहीं चाहता था इसके अलावा उसे अफगानिस्तान के खिलाफ भी चेन्नई में मैच खेलने से दिक्कत है. इस पर टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज अतुल वासन (Atul Wassan) ने खरी-खरी सुनाई है. उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान यह सोच रहा है कि भारत एशिया कप में नहीं आ रहा तो वह भी न भारत न जाए, तो फिर फैसला कर ले कि न जाए.