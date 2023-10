World Cup 2023- वापसी करते हुए छाए Mohammed Shami, पहले ही मैच में झटके 5 विकेट

धर्मशाला. भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) एक बार फिर वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) में छाए हुए दिखाई दिए. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे मैच में 5 विकेट अपने नाम कर लिए और कीवी टीम को 273 रनों पर रोक दिया. इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी वाली टीम ने उन्हें अब तक मौका नहीं दिया था. लेकिन पिछले मैच में हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के चोटिल होने के बाद आज धर्मशाला में खेले गए मैच में शमी को खिलाया गया तो उन्होंने 5 विकेट लेकर अपनी फॉर्म और फिटनेस को साबित कर दिया है.

शमी ने मैच की शुरुआत से ही बेहतरीन बॉलिंग की और उन्होंने 10 ओवर के अपने कोटे में 54 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए. 33 वर्षीय इस तेज गेंदबाज ने यहां विल यंग, रचिन रवींद्र, डैरेल मिशेल, मिशेल सेंटनर और मैट हैनरी को अपना शिकार बनाया.

वनडे वर्ल्ड कप में शमी की बात करें तो अपने करियर का तीसरा वनडे वर्ल्ड कप खेल रहे शमी ने आज के 5 विकेट हॉल की बदौलत यहां अब तक 36 विकेट अपने नाम कर लिए हैं, जबकि यह उनका 12वां ही वर्ल्ड कप मैच है. इसी के साथ उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में दूसरी बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया. वह वनडे वर्ल्ड कप में दो-दो बार 5 विकेट लेने वाले इकलौते भारतीय गेंदबाज बने हैं.

शमी सीनियर भारतीय तेज गेंदबाज हैं लेकिन अभी तक वह इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के मुख्य हथियार के रूप में नहीं दिखे हैं. पहले 4 मैच में उन्हें प्लेइंग XI में मौका नहीं मिला और आज जब मौका मिला तो भी वह जसप्रीत बुमराह के जोड़ीदार नहीं बने. उन्हें पारी के 9वें ओवर में पहले बदलाव के तौर पर बॉलिंग दी गई. हालांकि शमी ने अपने स्पेल की पहली ही गेंद पर विल यंग (17) को बोल्ड कर दिया.

इसके बाद उन्होंने रचिन रवींद्र को भी लगभग सस्ते में ही आउट कर दिया था लेकिन यहां रवींद्र जडेजा ने उनका आसान सा कैच टपका दिया. बाद में रचिन जब 75 रन बना चुके थे तब शमी ने उन्हें शुभमन गिल के हाथ आउट कराया.

Mohd. Shami has a FIFER!

How good has he been with the ball today 🔥🔥

Follow the match ▶️ https://t.co/Ua4oDBM9rn#TeamIndia | #CWC23 | #MenInBlue | #INDvNZ pic.twitter.com/jShjIeyVsC

— BCCI (@BCCI) October 22, 2023