नई दिल्ली. इस वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) में भारत के खिलाफ पाकिस्तान (India vs Pakistan) एक बार फिर हार गया. यह वनडे वर्ल्ड कप में 8वां मौका था, जब पाकिस्तान चिरप्रतिद्वंद्वी भारत से हारा है. वह एक भी बार वर्ल्ड कप में भारत पर जीत दर्ज नहीं कर पाया है और इसके चलते अब दोनों देशों की वर्ल्ड कप स्कोरलाइन में भारत का 8-0 से दबदबा है. लेकिन पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर हरीम शाह (Hareem Shah) की मानें तो इस बार टीम इंडिया ने पाकिस्तान को फेयर प्ले से नहीं बल्कि काला जादू (Black Magic) से हराया है. यह काला जादू किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव जय शाह (Jay Shah) ने करवाया है.

हरीम ने एक तांत्रिक की तस्वीर पोस्ट करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर यह लिखा है. उसने यह तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, BCCI के सचिव जय शाह ने पाकिस्तानी टीम पर काला जादू करने के लिए काला जादू विशेषज्ञ और तांत्रिक कार्तिक चक्रवर्ती को यह काम दिया था. आईसीसी को इसकी जांच करनी चाहिए. यह स्वीकार नहीं.’

According to credible source, BCCI Secretary Jay Shah hired famous Black magic expert / tantrik Kartick Chakraborty to do black magic on Team Pakistan. @ICC should investigate. This is unacceptable..!!!#INDvsPAK #PAKvIND pic.twitter.com/UPbY9RwAaD

