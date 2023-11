विश्व कप 2023 ही वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा विज्ञापन है: 50-ओवर फॉर्मेट को Dead कहने वालों को विव रिचर्ड्स का जवाब

भारत में हो रहे 2023 विश्व कप के दौरान फैंस को मनोरंजन की कमी नहीं रही. क्रिकेट फैंस को ऐसे मैच में देखने को मिले जहां बल्लेबाजों ने बड़े शतक बनाकर 400 का आंकड़ा छुआ और ऐसे मैच में भी जहां गेंदबाजों ने अपना दबदबा बनाया. भारत और न्यूजीलैंड जैसी टीमों ने अपनी ताकत दिखाई तो अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स के हौसलों के आगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने घुटने टेके. इस विश्व कप से ये साबित किया कि वनडे क्रिकेट टेस्ट के धैर्य और टी20 के धमाके का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. कुछ ऐसा ही मानना है पूर्व विंडीज दिग्गज विव रिचर्ड्स (Vivian Richards) का.

स्पोर्ट्स्टार से बातचीत में पूर्व क्रिकेटर ने वनडे फॉर्मेट को बरकरार रखे जाने पर अपने विचार साझा किए. उन्होंने कहा, “ओह हां (मैं विश्व कप 2023 का आनंद ले रहा हूं). इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 50 ओवर जारी रहेगा क्योंकि ऐसी बातचीत हुई है कि वे इस पर विचार कर रहे हैं कि इसे जारी रखा जाए या नहीं. लेकिन खेल और रोमांच के संदर्भ में हमने अब तक जो देखा है, मैंने जो देखा है उसका मैं प्रशंसक हूं और मुझे उम्मीद है कि यह 50-50 प्रारूप बना रहेगा.”

A Toofani wicket from Jasprit Bumrah and the crowd goes wild

Powered by @ThumsUpOfficial pic.twitter.com/Gn9zFK9zrc

— ICC (@ICC) November 15, 2023