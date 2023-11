Hindi Cricket Hindi

World Cup 2023 Live Updates India Vs New Zealand 1st Semifinal Nov 15 Venue Wankhede Stadium Weather Rain Reserve Day Streaming South Africa Vs Australia Nov 16 Eden Gardens Kolkata

live

LIVE BUZZ-IND v NZ & SA v AUS, World Cup Semifinal: न्यूजीलैंड से 4 साल बाद हार का बदला लेने का मौका

World Cup Semifinal: वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल मुकाबलें की टीमें तय हो चुकी हैं. भारत का न्यूजीलैंड से सामना होगा जबकि साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी.

PIC- ICC

India vs New Zealand, 1st Semifinal & South Africa vs Australia, 2nd Semifinal World Cup 2023 LIVE BUZZ and Updates: वर्ल्ड कप 2023 में लीग स्टेज के मुकाबले खत्म हो चुके हैं और नॉकआउट मुकाबलों के लिए मंच सज चुका है. लीग स्टेज में 10 टीमों के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिला लेकिन सिर्फ 4 ही टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही. मेजबान टीम इंडिया सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम रही. वहीं, साउथ अफ्रीका ने दूसरे पायदान पर रहते हुए अंतिम-4 में जगह बनाई. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया. सेमीफाइनल में अब पहला मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच जबकि दूसरा सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा.

Trending Now

Load More