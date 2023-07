ICC ने शाहरुख खान के साथ किया वर्ल्ड कप का प्रोमो लॉन्च, इस पर भी पाकिस्तान को लगी मिर्ची

भारत में अक्टूबर से शुरू होने वाले वनडे वर्ल्ड (ODI World Cup 2023) के खास प्रमोशनल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने गुरुवार एक खास वीडियो लॉन्च किया है, जिसमें बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने वर्ल्ड कप के खास पलों को अपनी आवाज दी है. इस टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप की खास झलकियों के साथ शाहरुख खान अपनी आवाज में इस अहसास को बयां कर रहे हैं.

लेकिन इस वीडियो से पाकिस्तान के क्रिकेट फैन्स को निराशा हुई है. दरअसल इस वीडियो में पाकिस्तान के उन पलों को शामिल नहीं किया गया है, जिनसे उन्हें खुशी मिले. पाकिस्तान के जो भी फुटेज शामिल किए गए हैं, वे उसके लिए निराशाजनक ही हैं, जिससे पाकिस्तान के फैन्स आईसीसी पर गुस्से में लाल हैं.

आईसीसी के इस वीडियो में ज्यादातर भारत और इंग्लैंड के ही स्टार खिलाड़ियों को जगह दी गई है. भारत इस बार वर्ल्ड कप का मेजबान देश है, जबकि पिछली बार का विजेता इंग्लैंड इस बार इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैम्पियन की हैसियत से मैदान में उतरेगा. इस वीडियो में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की एक भी झलक नहीं है और न ही 1992 वर्ल्ड कप की झलकियां हैं, जिसे पाकिस्तान ने अपने नाम किया था.

History will be written and dreams will be realised at the ICC Men's Cricket World Cup 2023 🏆 All it takes is just one day ✨ pic.twitter.com/G5J0Fyzw0Z — ICC (@ICC) July 20, 2023

पाकिस्तानी लोगों को नाराजगी है कि जब इस वीडियो में कुछ पुराने वर्ल्ड कप जीत के हीरो और उनके खिताब की झलकियां पेश की गई हैं, तो फिर इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान टीम की झलकियां भी दिखाई जा सकती थीं. इसके अलावा बाबर आजम का वर्ल्ड कप मैचों में शानदार रिकॉर्ड है और वह अब पाकिस्तान के कप्तान भी हैं तो ऐसे में उनकी झलक भी दिखानी बनती थी.