World Cup 2023 Qualifiers: ये 4 टीमें अब भी क्वालिफिकेशन की रेस में कायम, देखें सभी टीमों का लेटेस्ट समीकरण

World Cup 2023 Qualifiers Super Six scenarios: दो बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज के वनडे वर्ल्ड कप 2023 क्वालीफाइंग रेस (World Cup 2023 Qualifiers) से बाहर होने के बाद अब भी चार टीमें रेस में बनी हुई है. इनमें श्रीलंका, ज़िम्बाब्वे, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स के बीच बाकी बचे दो स्थानों के लिए रोमांचक जंग होने की उम्मीद है. इन चारों टीमों का समीकरण बड़ा पेचीदा हो गया है. इनमें श्रीलंका और स्कॉटलैंड का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है, लेकिन बाकी दो अन्य टीमें उलटफेर करने में माहिर है.

श्रीलंका:

सुपर सिक्स अंक: 6

नेट रन-रेट: +1.832

अभी भी खेलना बाकी है: जिम्बाब्वे (2 जुलाई), वेस्टइंडीज (7 जुलाई)

श्रीलंका को रविवार को ज़िम्बाब्वे के खिलाफ अपना अगला मुकाबला खेलना है. इस मुकाबले में जीत श्रीलंका के लिए क्वालीफिकेशन सुनिश्चित कर देगी ,क्योंकि जिम्बाब्वे या स्कॉटलैंड में से केवल एक ही आठ अंक तक पहुंच सकता है, क्योंकि उनका एक मैच अभी बाकि है.

अगर श्रीलंका ये मुकाबला हार भी जाता है, फिर भी वह क्वालीफाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए 7 जुलाई को अपने आखिरी मैच में वेस्टइंडीज को हराना होगा. जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड भी आठ अंकों पर समाप्त हो सकते हैं, लेकिन 1.832 के शानदार नेट रन रेट को देखते हुए, श्रीलंका की स्थिति मजबूत है.

हालांकि, अगर श्रीलंका अपने दोनों मैच हार जाता है, तो वह बाहर हो सकता हैं, क्योंकि ज़िम्बाब्वे और स्कॉटलैंड दोनों उस से ऊपर आठ अंको ले साथ समाप्त करेंगे.

ज़िम्बाब्वे:

सुपर सिक्स अंक: 6

नेट रन-रेट: +0.752

अभी भी खेलना बाकी है: श्रीलंका (2 जुलाई), स्कॉटलैंड (4 जुलाई)

ज़िम्बाब्वे ने अब तक अपने तीन मैचों में अंक हासिल किए हैं, लेकिन उनका रन रेट श्रीलंका जितना अच्छा नहीं है. जो उनकी स्थिति को थोड़ा मुश्किल करता है. अगर वह श्रीलंका को हरा दें, लेकिन स्कॉटलैंड से हार के कारण जिम्बाब्वे के बाहर होने का खतरा हो सकता है. यदि स्कॉटलैंड अपना आखिरी मैच जीत जाता है और आठ अंक हासिल कर लेता है और दूसरी ओर श्रीलंका वेस्टइंडीज को हरा देता है.

ज़िम्बाब्वे का नेट रन रेट अभी 0.752 है, लेकिन अगर वे श्रीलंका को एक रन से हरा देते हैं और स्कॉटलैंड से 40 (पहली पारी के स्कोर 300 के साथ) से हार जाते हैं, तो उनका नेट रन रेट 0.281 हो जाएगा, जिसे स्कॉटलैंड द्वारा ओवरहाल किया जा सकता है. हालांकि, अगर वे मंगलवार को स्कॉटलैंड को हरा देते हैं, तो वे निश्चित रूप से क्वालीफाई कर लेंगे, भले ही रविवार को श्रीलंका के खिलाफ परिणाम कुछ भी हो.

स्कॉटलैंड:

सुपर सिक्स अंक: 4

नेट रन-रेट: +0.188

अभी भी खेलना बाकी है: ज़िम्बाब्वे (4 जुलाई), नीदरलैंड्स (6 जुलाई)

वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार जीत के साथ स्कॉटलैंड ने खुद को क्वालिफिकेशन की रेस में बनाए रखा है. उसने न केवल अपनी तालिका में दो अंक जोड़े हैं, बल्कि उन्होंने अपने नेट रन रेट में भी सुधार किया है. अपने आखिरी दो मैचों में जीत से उनके आठ अंक हो जाएंगे, जिससे अगर श्रीलंका रविवार को ज़िम्बाब्वे को हरा देता है, तो क्वालीफिकेशन सुनिश्चित हो जाएगा. यदि ज़िम्बाब्वे वह मैच जीत जाता है, तो सभी तीन टीमें आठ अंको पर समाप्त हो सकती हैं, जिसके बाद रन रेट अहम रोल निभाएगा।

स्कॉटलैंड का अगला मैच मंगलवार को ज़िम्बाब्वे के खिलाफ है, जो उन्हें हर हाल में जीतना है. यहां से एक हार का मतलब होगा कि वे अंकों के मामले में जिम्बाब्वे के बराबर नहीं पहुंच पाएंगे और श्रीलंका निश्चित रूप से नेट रन रेट के मामले में ऊपर रहेगा, भले ही वे दोनों मैच हार जाएं और छह अंकों पर बने रहें.