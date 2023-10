लखनऊ. साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे वर्ल्ड कप मैच (ODI World Cup 2023) में ऑस्ट्रेलिया (SA vs AUS) झमुश्किल में फंस गई है. यहां साउथ अफ्रीका की टीम ने उसके सामने 312 रनों का लक्ष्य रखा है, जिसके सामने वह लड़खड़ा गई है. उसने अपने 6 विकेट सिर्फ 70 रन पर ही गंवा दिए हैं. इस बीच ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) का विकेट सभी को हैरान कर गया. स्मिथ LBW आउट करार दिए गए लेकिन इसे देखकर सभी हैरान रह गए यहां तक कि मैदान पर खड़े अंपायर भी. लेकिन स्मिथ के पास अब निराश होकर पवेलियन लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था.

इस मैच में कंगारू टीम के दोनों ओपनर सिर्फ 27 रन जुड़ने तक पवेलियन लौट चुके थे. इसके बाद स्टीव स्मिथ मार्नस लाबुशेन के साथ पारी को संभालने की कोशिश ही कर रहे थे कि पारी के 10वें ओवर में आउट हो गए. यहां कगिसो रबाडा (Kagiso Rabada) इस मैच में अपना पहला ओवर फेंकने आए थे. स्मिथ ने रबाडा की पहले 2 बॉल डॉट खेलने के बाद तीसरी और चौथी बॉल पर लगातार दो चौके जड़े थे. ओवर की 5वीं गेंद पर वह बैट लगाने से चूक गए और वह सीधे पैड पर जा लगी. स्मिथ यहां 16 बॉल पर 4 चौकों की मदद से 19 रन बनाकर खेल रहे थे.

Smith is OUT on review. He can't believe it, and neither can umpire Wilson.

South Africa overjoyed! #CWC23

— cricket.com.au (@cricketcomau) October 12, 2023