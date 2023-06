Hindi Cricket Hindi

World Cup 2023 Schedule: क्यों IND vs PAK मैच अहमदाबाद में ही कराना चाहता है BCCI?

बीसीसीआई अक्टूबर में होने वाले वनडे विश्व कप के शेड्यूल का ऐलान मंगलवार को मुंबई में होने वाली बैठक के बाद सुबह 11.30 बजे करेगा..

United Kingdom, June 16 (ANI): Indian skipper Virat Kohli plays a shot during a match between India and Pakistan in ICC CWC 2019 in Manchester on Sunday (ANI Photo)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) मंगलवार यानि कि 27 जून को आगामी वनडे विश्व कप के फाइनल शेड्यूल का ऐलान करने वाला है. खबरों के मुकाबिक मुंबई में सुबह 11.30 बजे विश्व कप शेड्यूल का एलान किया जाएगा.

2011 के बाद भारत पहली बार वनडे विश्व कप की मेजबानी करेगा. अक्टूबर में शुरू होने वाले टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला चिर प्रतिद्वंद्वियों भारत और पाकिस्तान के बीच होगा. पड़ोसी देशों के बीच विश्व कप लीग मैच 15 अक्टूबर, रविवार को खेला जाएगा.

हालांकि मैच की तारीफ पूरी तरह निश्चित है, लेकिन वेन्यू को लेकर विवाद जारी है. दरअसल बीसीसीआई भारत और पाकिस्तान का मैच देश के सबसे बड़े स्टेडियम यानि कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करवाना चाहता है लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे समहत नहीं है.

पीसीबी अध्यक्ष नजम सेठी ने कई अलग-अलग बयानों भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में खेलने पर अपना रुख साफ कर दिया है. लेकिन बीसीसीआई भारत-पाकिस्तान मैच को अहमदाबाद में ही आयोजित करने पर अड़ी है.

अहमदाबाद में भारत vs पाकिस्तान मैच क्यों कराना चाहता है BCCI

बीसीसीआई के भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला विश्व कप मैच अहमदाबाद में आयोजित कराने के पीछे का कारण बड़ी संख्या में फैंस हैं. 1 लाख दर्शकों की मेजबाने करने की क्षमता के साथ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम देश का सबसे बड़ा स्टेडियम है. ऐसे में भारत-पाकिस्तान जैसा बड़ा मैच इस मैदान पर आयोजित करना आर्थिक तौर पर सही फैसला होगा.

टिकटों के अलावा अक्टूबर-नवंबर में आने वाले मानसून को देखते हुए बीसीसीआई ज्यादातर मैच उत्तरी भारत में आयोजित करने की कोशिश करेगा. साथ ही दक्षिण भारत में होने वाले मैचों को नवंबर के पहले हफ्ते तक खत्म करना चाहेगा.

विश्व कप 2023 में टीम इंडिया का संभावित शेड्यूल

भारत vs ऑस्ट्रेलिया, 8 अक्टूबर, चेन्नई

भारत vs अफगानिस्तान, 11 अक्टूबर , दिल्ली

भारत vs पाकिस्तान , 15 अक्टूबर, अहमदाबाद

भारत vs बांग्लादेश, 19 अक्टूबर, पुणे

भारत vs न्यूजीलैंड, 22 अक्टूबर, धर्मशाला

भारत vs इंग्लैंड, 29 अक्टूबर, लखनऊ

भारत vs क्वालीफायर, 2 नवंबर, मुंबई

भारत vs दक्षिण अफ्रीका, 5 नवंबर, कोलकाता

भारत vs क्वालीफायर, 11 नवंबर, बेंगलुरु

अहमदाबाद के अलावा वनडे विश्व कप के लिए नागपुर, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, राजकोट, इंदौर, बेंगलुरु और धर्मशाला को संभावित वेन्यू के तौर पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. हालांकि, इनमें से केवल सात स्टेडियम ही भारत के लीग मैचों की मेजबानी करेंगे. जबकि अहमदाबाद में फाइनल मैच खेला जा सकता है.

सुरक्षा कारणों की वजह से से पाकिस्तान अपने ज्यादातर मैच चेन्नई, बैंगलोर और कोलकाता में खेल सकता है. इसी तरह, बांग्लादेश भी अपने अधिकांश मैच कोलकाता और गुवाहाटी में खेल सकता है क्योंकि इससे पड़ोसी देश के फैंस को ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा.

