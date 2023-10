Hindi Cricket Hindi

World Cup 2023 Swot Analysis Of Pakistan Cricket Team Strength Weakness Opportunity And Threats

Pakistan’s SWOT Analysis in World Cup 2023: बाबर-हारिस पर टिकी हैं पाकिस्तान की उम्मीदें लेकिन धोखा दे सकता है अनुभवहीन मध्यक्रम

Pakistan in World Cup 2023: कप्तान बाबर आजम की अगुवाई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम छह अक्टूबर को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के साथ अपना विश्व कप 2023 अभियान शुरू करेगी.

कोलंबो, 14 सितंबर (एएनआई): गुरुवार को कोलंबो के आर.प्रेमदासा स्टेडियम में एशिया कप 2023 में श्रीलंका के खिलाफ सुपर फोर मैच के दौरान एक टीम में पाकिस्तानी खिलाड़ी। (एएनआई फोटो)

World Cup 2023 Pakistan SWOT analysis: एशिया कप की निराशाजनक हार के बाद बाबर आजम (Babar Azam) एंड कंपनी भारत में होने वाले वनडे विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी. भारत की पिचों और हालातों को समझने के लिए पाक टीम 27 सितंबर को भारत पहुंची और हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में विश्व कप का अभ्यास शुरू किया, जहां पाक टीम को 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ अपना पहला मैच भी खेलना है.

पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी शादाब खान (Shabad Khan) ने हालिया बयान में कहा कि भारत की पिचें पाकिस्तान से खास अलग नहीं है ऐसे में उनके खिलाड़ियों को खुद को परिस्थितियों में खुद को ढालने में उतनी मुश्किल नहीं होगी जितनी बाकी विदेशी टीमों को होगी, जो पाक टीम के लिए एक बड़ा सकरात्मक पक्ष है.

पाकिस्तान की ताकत:

पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शानदार गेंदबाजी अटैक उनकी सबसे बड़ी ताकत है. शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) और हारिस राउफ (Haris Rauf) की जोड़ी पाक पेस अटैक की अगुवाई करेंगी, जिन्हें हसन अली (Hasan Ali) या मोहम्मद वसीम जूनियर (Mohammad Wasim Jr) का साथ मिलेगा. दूसरी तरफ बल्लेबाजी क्रम में कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं.

एशिया कप के दौरान रिजवान कमाल के फॉर्म में नजर आए थे, वहीं बाबर आजम पहले ही पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं. इन दोनों के अलावा चैंपियन ट्रॉफी 2017 के हीरो फखर जमान भी पाक टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं. वहीं सउद शकील ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप वार्म अप मैच में भारतीय जमीन पर अर्धशतकीय पारी खेलकर प्लेइंग इलेवन में अपनी दावेदारी पक्की की है.

पाकिस्तान की कमजोरी:

एशिया कप के दौरान चोटिल हुए तेज गेंदबाज नसीम शाह (Nasim Shah) की कमी पाकिस्तान को जरूर खलेगी. शाह एशिया कप के दौरान चोटिल होने के बाद विश्व कप टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और अब उनकी वापसी में लंबा समय लग सकता है. नसीम की गैरमौजूदगी पाकिस्तान के शानदार पेस अटैक को कुछ कमजोर जरूर बना देगी.

बल्लेबाजी की बार करें तो बाबर, रिजवान और इमाम उल हक को छोड़कर पाकिस्तान के बाकी बल्लेबाजों में अनुभव की कमी नजर आती है. पाकिस्तान का कमजोर मध्यक्रम विश्व कप में उनके लिए बड़ी समस्या बन सकता है. अगर शीर्ष क्रम फेल हुआ तो पाकिस्तान के लिए क्वालिटी पेस अटैक के सामने सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर पाना मुश्किल चुनौती बन सकती है.

पाकिस्तान के मौके:

बाबर आजम की टीम भले ही अपने कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के बिना विश्व कप 2023 में खेलने उतरेगी लेकिन उनके लिए ये एशिया कप की हार के बाद खुद को साबित करने का बड़ा मौका है. भारत में खेलना पाक खिलाड़ियों के लिए खास बड़ी चुनौती नहीं होगी क्योंकि वो उपमहाद्वीप की स्थितियों को अच्छे से जानते हैं. वो भले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वार्म अप मैच में पांच विकेट से हार गए हों लेकिन ज्यादातर खिलाड़ियों ने उस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया जो कि मुख्य टूर्नामेंट शुरू होने से पहले पाकिस्तान के लिए अच्छा संकेत है.

पाकिस्तान पर खतरा:

पाकिस्तान के प्रमुख स्पिनर शादाब खान का फॉर्म उनके लिए बड़ा खतरा बन सकता है. इस बात से सभी वाकिफ है कि भारतीय पिचें स्पिन गेंदबाजों की मददगार होने वाली हैं, ऐसे में अगर पाक टीम का स्पिन अटैक कमजोर रह जाता है तो विश्व कप उनकी दावेदारी भी कमजोर पड़ सकती है. शादाब ने हालिया इंटरव्यू में कहा था कि “हाल ही में मेरी फॉर्म अच्छी नहीं थी लेकिन मुझे काफी आराम मिला (एशिया कप के बाद). बहुत अधिक क्रिकेट खेलने और प्रदर्शन नहीं करने के बाद आप मानसिक रूप से निराश हो जाते हैं. जाहिर है कि कौशल मौजूद हैं लेकिन बहुत जरूरी आराम ने मुझे मानसिक बाधा से उबरने में मदद की है.” शादाब विश्व कप के दौरान अतीत की बातें अतीत में छोड़कर आगे बढ़ना चाहेंगे.

पाकिस्तान के अहम खिलाड़ी:

बाबर आजम का वनडे प्रदर्शन:

मैच रन स्ट्राइक रेट औसत शतक अर्धशतक 108 5409 89.12 58.16 19 28

मोहम्मद रिजवान का वनडे प्रदर्शन:

मैच रन स्ट्राइक रेट औसत शतक अर्धशतक 65 1693 88.59 36.80 2 12

शाहीन शाह अफरीदी का वनडे प्रदर्शन:

मैच विकेट इकोनॉमी रेट औसत सर्वश्रेष्ठ आंकड़ें स्ट्राइक रेट 44 86 5.46 23.36 6/35 25.69

हारिस राउफ का वनडे प्रदर्शन:

मैच विकेट इकोनॉमी रेट औसत सर्वश्रेष्ठ आंकड़ें स्ट्राइक रेट 28 53 5.68 24.32 5/18 25.6

पाकिस्तान का विश्व कप 2023 शेड्यूल:

6 अक्टूबर: पाकिस्तान vs नीदरलैंड, हैदराबाद, दोपहर 2 बजे

10 अक्टूबर: पाकिस्तान vs श्रीलंका, हैदराबाद, दोपहर 2 बजे

14 अक्टूबर: पाकिस्तान vs भारत, अहमदाबाद, दोपहर 2 बजे

20 अक्टूबर: पाकिस्तान vs ऑस्ट्रेलिया, बेंगलुरु, दोपहर 2 बजे

23 अक्टूबर: पाकिस्तान vs अफगानिस्तान, चेन्नई, दोपहर 2 बजे

27 अक्टूबर: पाकिस्तान vs दक्षिण अफ्रीका, चेन्नई, दोपहर 2 बजे

31 अक्टूबर: पाकिस्तान vs बांग्लादेश, कोलकाता, दोपहर 2 बजे

4 नवंबर: पाकिस्तान vs न्यूजीलैंड, बेंगलुरु, सुबह 10:30 बजे

11 नवंबर: पाकिस्तान vs इंग्लैंड, कोलकाता, दोपहर 2 बजे

पाकिस्तान की विश्व कप टीम

बाबर आजम (कप्तान), शादाब खान, फखर जमान, इमाम-उल-हक, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम

