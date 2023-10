World Cup 2023: ऑस्ट्रेलिया के लिए खुशखबरी, इस हफ्ते टीम से जुड़ेगा ये स्टार बल्लेबाज

ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड (Travid Head) ने बाएं हाथ में फ्रैक्चर से उबरने के बाद रविवार को नेट अभ्यास किया जिससे मध्यक्रम के इस बल्लेबाज के भारत में खेले जा रहे विश्वकप के लिए टीम में जल्दी शामिल होने की उम्मीद बढ़ गयी है. बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज का गुरुवार को एडिलेड से उड़ान भरने और अगले दिन भारत पहुंचने की संभावना है. हालांकि उनका ट्रैवल प्लान इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी तेजी से ठीक हो रहे हैं.

उन्होंने बीते शुक्रवार को हाथ से पट्टी हटा दी थी. याद दिला दें कि विश्व कप से पहले सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएत्जे (Gerald Coetzee) की गेंद लगने के बाद उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था.

इस बात की संभावना कम है कि वह शुक्रवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के उपलब्ध होंगे. वह हालांकि फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद 25 अक्टूबर को दिल्ली में नीदरलैंड के खिलाफ खेल सकते हैं. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड (धर्मशाला), मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड (अहमदाबाद), अफगानिस्तान (मुंबई) और बांग्लादेश (पुणे) से खेलना है.

Travis Head is set to travel to India to join the Australian team at #CWC23 https://t.co/o8QSifFkSX

— ICC (@ICC) October 15, 2023