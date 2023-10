World Cup 2023: मैच के दौरान स्मोकिंग करते दिखाई दिए ग्लेन मैक्सवेल, वीडियो वायरल

लखनऊ. ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) के सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं. मैक्सवेल का यह वीडियो गुरुवार का ही है, जिसमें वह मैच के दौरान सिगरेट के कश लगाते दिख रहे हैं. ऑस्ट्रेलियाई टीम यहां इकाना स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेलने उतरी थी. इस दौरान जब ऑस्ट्रेलिया की हालत पतली हो गई तो आउट होकर ड्रेसिंग रूम के पवेलियन में बैठे मैक्सवेल वेप (ई-सिगरेट) पीते दिख रहे हैं. हालांकि मैक्सवेल अपने हाथ में छिपाकर इसका कश ले रहे थे लेकिन उनके मुंह से निकले धुएं ने साफ कर दिया कि वह यहां सिगरेट का कश ही लगा रहे हैं.

बता दें इस मैच में मैक्सवेल ने बेहतीन बॉलिंग की थी. उन्होंने 10 ओवर की बॉलिंग में सिर्फ 34 रन ही खर्च किए और दो विकेट अपने नाम किए. लेकिन वह बल्ले से यह प्रदर्शन नहीं दिखा पाए और 17 बॉल में सिर्फ 3 रन बनाकर केशव महाराज का शिकार हो गए. ऑस्ट्रेलिया की यहां से मुश्किलें और बढ़ गईं. पारी के 20वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 80 रन पर 6 विकेट था. यहां इस दौरान कैमरा जब पवेलियन में बैठे मैक्सवेल की ओर घूमा तो वह सिगरेट का कश लगाते दिखाई दिए.

कुछ फैन्स ने मैक्सवेल के इस वीडियो को कैप्चर कर लिया और उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. अमूमन खिलाड़ी मैच के दौरान धूम्रपान या किसी भी प्रकार के नशे से दूर ही रहते हैं. वैसे भी भारत में ई-सिगरेट है लेकिन मैक्सवेल को शायद यहां के कानून का पता नहीं होगा और वह अपने साथ ई-सिगरेट ले आए हैं और उन्होंने मैच के दौरान खुलेआम इसका कश भी लगा लिया, जिसकी काफी आलोचना हो रही है.

Maxwell is tired of this match he's smoking🚬 😂😂🔥#AUSvsSA pic.twitter.com/tnGstlbOxz

— Farquaad (@heyy_zeesh) October 12, 2023