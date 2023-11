वर्ल्ड कप में हार के बाद टीम इंडिया को पहला सबक, सूनी हुई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस- पहुंचे सिर्फ 2 पत्रकार

विशाखापट्टनम. वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) खत्म हुए अभी बमुश्किल 3 दिन ही हुए हैं कि टीम इंडिया का अगला असाइनमेंट 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो रहा है. भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार से विशाखापट्टनम में टी20 सीरीज का आगाज करेगा. इस सीरीज के लिए युवा बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को पहली बार भारतीय टीम का कप्तान चुना गया है. लेकिन कप्तानी से पहले मीडिया में उनका जोरदार स्वागत नहीं हुआ है.

सूर्यकुमार यादव ने भी ऐसी उम्मीद नहीं की होगी कि उनके कप्तान बनने के बाद उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ दो ही पत्रकार मौजूद होंगे. वह भी तब जब कोई क्रिकेट सीरीज भारत में ही आयोजित हो रही है और वह ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम के खिलाफ, जिसने हाल ही में वर्ल्ड कप का अपना छठा खिताब अपने नाम किया है.

From 200 odd media people (during World Cup) to just two in press conference in India is

staggering!

SKY wouldn’t have imagined this in his firstPC as captain.

Is this a record with fewest attendance in a press conference in India?

I would imagine so. pic.twitter.com/O41WbIUKla

— Vimal कुमार (@Vimalwa) November 22, 2023