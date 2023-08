IBSF World Games: भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने शनिवार को बर्मिंघम में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर इतिहास रच दिया. महिला टीम ने इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन (आईबीएसए) वर्ल्ड गेम्स 2023 के बारिश से बाधित फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया.

महिला टीम के नाम हुआ गोल्ड

भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का दिल जीता. टूर्नामेंट में अपने सभी लीग मैच जीतकर महिला टीम अपराजित रही. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को निर्धारित 20 ओवरों में 114/8 पर रोक दिया और फिर चौथे ओवर में 42 रन के संशोधित लक्ष्य का पीछा करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया.