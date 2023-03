WPL 2023: बैंगलोर की हार पर भड़के RCB फैन्स, बोले- हम यहां जीतने थोड़ी आए हैं

महिला प्रीमियर लीग (WPL 2023) में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की शुरुआत शर्मनाक हुई है. टीम अपने पहले दोनों मुकाबले हारकर अभी तक टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत का इंतजार कर रही है. रविवार को उसे मुंबई इंडियन्स (MI) ने 9 विकेट से मात दे दी. इसके बाद RCB के फैन अपनी टीम पर जमकर भड़क रहे हैं. पुरुष आईपीएल के 15 सीजन बीत जाने के बावजूद यह टीम अभी तक अपने पहले खिताब का इंतजार कर रही है और जब उसकी महिला टीम भी फीकी दिख रही है तो फैन्स ने सोशल मीडिया पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है.

बता दें सोमवार को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. लेकिन टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने पावरप्ले में ही 3 विकेट गंवा दिए. कप्तान (Smriti Mandhana) स्मृति मंधाना (23) और उनकी जोड़ीदार सोफी डिवाइन (16) जल्दी-जल्दी आउट हो गईं. इसके बाद टीम अपने लोअर मिडल ऑर्डर के छोटे-छोटे प्रयासों के दम पर 10 ओवर में 155 रन तक पहुंच पाई.

156 रनों की चुनौती मुंबई के लिए कुछ ज्यादा ही छोटी साबित हुई. वेस्टइंडीज की हेयली मैथ्यूज (77*) और नेट स्कीवर ब्रंट (55*) ने मैदान पर ऐसी धुआंदार पारी खेली कि RCB की टीम 15वें ओवर में ही पस्त हो गई. इस दौरान RCB मुंबई का सिर्फ 1 ही विकेट हासिल कर पाई थी. अपनी टीम की जोरदार पिटाई देखकर RCB के फैन्स अपना गुस्सा नहीं रोक पाए.

एक फैन ने लिखा, ‘फिर जीत गए, क्योंकि हम यहां ट्रॉफी नहीं दिल जीतने आए हैं.’

एक दूसरे फैन ने विराट कोहली की तस्वीर शेयर कर लिखा, ‘शायद RCB को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को बतौर कप्तान नहीं चुनना चाहिए. उन्हें मुंबई और चेन्नई का मॉडल प्रयोग में लाना चाहिए, जहां कप्तान ने सिर्फ और सिर्फ अपनी नेतृत्वक्षमता के दम पर टॉफियां जीती हैं. सभी टेक कंपनियों के CEO अपने आप में महान कोडर्स नहीं हैं.’