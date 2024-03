Hindi Cricket Hindi

Congratulations RCB! विजय माल्या से लेकर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली तक....RCB के पहली बार WPL खिताब जीतने पर किसने क्या कहा?

WPL 2024 Final RCB vs DC: आरसीबी की इस खिताबी जीत पर फ्रेंचाइजी के पूर्व मालिक कारोबारी विजय माल्या, भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, पुरुष टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और वीरेंद्र सहवाग सहित कई दिग्गजों ने आरसीबी टीम को बधाई दी है.

WPL 2024 Final, RCB vs DC

Congratulations RCB!! रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने इतिहास रचते हुए पहली बार महिला प्रीमियर लीग (WPL) का खिबात जीत लिया. नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस WPL फाइनल 2024 के मैच में बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स (RCB vs DC WPL 2024 Final) को 8 विकेट से हरा दिया. आरसीबी की इस खिताबी जीत पर फ्रेंचाइजी के पूर्व मालिक कारोबारी विजय माल्या, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, पुरुष टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और वीरेंद्र सहवाग सहित कई दिग्गजों ने आरसीबी टीम को बधाई दी है. माल्या ने कहा कि टीम ने लंबे समय के बाद यह खिताब जीता है. वहीं, कोहली और युजवेंद्र चहल ने आरसीबी टीम को “सुपरवुमेन” और “चैंपियंस” कहा.

सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ” WPL खिताब जीतने पर आरसीबी महिला टीम को बधाई. भारत में महिला क्रिकेट वास्तव में प्रगति पर है.”

माल्या ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा, ” डब्ल्यूपीएल जीतने के लिए आरसीबी महिला टीम को हार्दिक बधाई. अगर आरसीबी पुरुष टीम आईपीएल जीतती है तो यह एक शानदार डबल होगा. शुभकामनाएं.”

कोहली ने एक वीडियो कॉल पर आरसीबी महिला कप्तान स्मृति मंधाना के साथ बातचीत की. उन्‍होंने आरसीबी महिला खिलाड़ियों को ‘सुपरवुमेन’ करार दिया. साथ ही हजारों फ्रेंचाइजी प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की.

‘ई साला कप नामदु’… स्मृति मंधाना के इस शब्द को सुनकर फैंस का दिल हुआ गदगद

चहल ने एक्स पर कन्नड़ में एक पोस्ट डाला, जिसका अनुवाद इस प्रकार है, ” आनंद, परमानंद, परमानंद. हमारी आरसीबी टीम को बधाई.”

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी आरसीबी टीम को खिताब जीतने पर बधाई दी. उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा,’बधाई…एडब्‍ल्‍यूपीएल सीजन 2!”

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने मुश्किल हालात में दिखाए गए जज्बे के लिए आरसीबी टीम की प्रशंसा की. सहवाग ने लिखा, ” डब्ल्यूपीएल जीतने पर आरसीबी को बहुत-बहुत बधाई. कठिन परिस्थितियों में दिखाया गया शानदार जज्बा और योग्य विजेता. डब्ल्यूपीएलफाइनल.”

DC vs RCB: श्रेयांका पाटिल, एलिस पेरी के शानदार प्रदर्शन के दम पर RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा WPL 2024 फाइनल जीता

बैंगलोर की टीम डब्ल्यूपीएल के पहले सीजन में चौथे नंबर पर रही थी और आठ में से केवल दो ही मैच जीत पाई थी. लेकिन दूसरे सीजन में टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को रौंदकर खिताब जीत लिया. दिल्ली कैपिटल्स ने धमाकेदार शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 64 रन की तेजतर्रार साझेदारी कर डाली.

ऐसा लग रहा था कि दिल्ली आज बड़ा स्कोर बनाएगी, लेकिन सोफी मोलिनक्स ने एक ही ओवर में शेफाली वर्मा (44), जेमिमा रोड्रिग्स (0) और एलिस कैप्सी (0) को आउट करके मैच को बैंगलोर की तरफ मोड़ दिया. मोलिनक्स के बाद श्रेयांका पाटिल ने चार विकेट लेकर दिल्ली का दिल तोड़ दिया और उसे 18.3 ओवर में 113 रन पर ही ढेर कर दिया.

Congratulations to the @RCBTweets women’s team for bagging the @wplt20 title. Women’s cricket is well and truly on the rise in India. #TATAWPL #DCvRCB pic.twitter.com/JbbO7PbieC — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 17, 2024

Heartiest congratulations to the RCB Women’s Team for winning the WPL. It would be a fantastic double if the RCB Men’s Team won the IPL which is long overdue. Good Luck. — Vijay Mallya (@TheVijayMallya) March 17, 2024

18 🤝 18 📸: JioCinema pic.twitter.com/0SDwzLHvRM — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 17, 2024

Many congratulations RCB on winning the WPL. Great temperament shown in crunch situations and deserving winners. #WPLFinal pic.twitter.com/hbXOfQdZn9 — Virender Sehwag (@virendersehwag) March 17, 2024

114 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी ने सोफी डिवाइन (27 गेंदों में 32 रन, पांच चौकों और एक छक्के की मदद से 32 रन) की मदद से पहले विकेट के लिए 49 रन की साझेदारी की. हालांकि, बीच के ओवरों में दिल्ली के गेंदबाजों ने आरसीबी की कड़ी परीक्षा ली और कप्तान स्मृति मंधाना (39 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 31 रन) अहम समय पर आउट हो गईं, जिससे आरसीबी का स्कोर 15 ओवर में 82/2 हो गया.

लेकिन एलिस पैरी (37 गेंदों में 35*, चार चौकों की मदद से) और ऋचा घोष (14 गेंदों में 17*, दो चौकों की मदद से) ने तीन गेंद शेष रहते बैंगलोर को आठ विकेट से जीत दिला दी और अपनी टीम को पहली बार चैंपियन बना दिया.