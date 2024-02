WPL 2024 के साथ शुरू हो रहा है महिला क्रिकेट का नया दौर: जय शाह

बीसीसीआई ने लंबे इंतजार के बाद पिछले साल पुरुषों के इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट की तरह महिलाओं के लिए टी20 लीग की शुरुआत की थी. पहले सफल सीजन के बाद अब महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) का दूसरा सीजन शुक्रवार को शुरू हो रहा है. टूर्नामेंट का पहला मैच बेंगलुरु में गत चैंपियन मुंबई इंडियंस और उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा.

इस मौके पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा, “मैं बहुत खुश हूं क्योंकि हम महिला प्रीमियर लीग सीज़न 2 की शुरुआत के साथ एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, हमारा दृष्टिकोण सबसे बड़ी महिला क्रिकेट लीग स्थापित करना था और मैं उन सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने में योगदान दिया है,”

I am overwhelmed with gratitude as we commence on a new journey today with the start of Women’s Premier League Season 2. Our vision was to establish the biggest women’s cricket league, and I extend my heartfelt thanks to everyone who has contributed to turning this vision into… pic.twitter.com/q3cueUohHR

— Jay Shah (@JayShah) February 23, 2024