MI Vs DC: अंतिम गेंद पर हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स टीम पर भड़कीं कप्तान मेग लैनिंग, बोली- खिलाड़ियों को इससे अच्छा करना होगा

बेंगलुरु: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2024) के अपने पहले ही मैच में दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians Women vs Delhi Capitals) के खिलाफ अंतिम गेंद पर हार का सामना करना पड़ा. शुक्रवार को

दूसरे सीजन के पहले मुकाबले में मौजूदा चैंपियन मुंबई को जीत के लिए अंतिम गेंद पर जीत के लिए छह बनाने थे और एस.संजना ने छक्का मारकर दिल्ली से जीत छीन ली. बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने 171/5 रन का स्कोर बनाया, जिसे मुंबई ने अंतिम गेंद पर चार विकेट खोकर हासिल कर लिया. मुंबई के लिए हरमनप्रीत 34 गेंदो पर 55 पारी खेली और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका ने 45 गेंदो पर 57 रन जड़े. हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेग लैनिंग (Meg Lanning) ने कहा कि उनकी टीम के खिलाड़ियों को इससे बेहकतर प्रदर्शन करना होगा.

मेग लैनिंग ने मैच के बाद कहा, ” पिच पर यह काफी अच्छा था, यहां गेंद स्किड हो रही थी. उन्होंने मुश्किल लेंथ से गेंदबाजी की. जब आप लाइन पार करके गैप में गेंद मारते हैं तो रन आते हैं. मुंबई ने आगे अच्छी गेंदबाजी की, जो शायद अंत में अंतर था. (स्कोर पर) हमने सोचा कि यह बराबर था. हम कुछ और भी चेज करते. हमने आखिरी गेंद तक ले जाने के लिए वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की लेकिन आज ऐसा नहीं होना था.”

उन्होंने कहा, ” हमने अधिकांश भाग में अच्छा प्रदर्शन किया. यह एक अच्‍छा प्रयास था लेकिन जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा हमें बेहतर होने की जरूरत है. कैप्सी ने आखिरी ओवर में गेंदबाजी करते हुए बहुत अच्छा काम किया. बाहर आकर पहली ही गेंद पर इस तरह छक्का जड़ना काफी प्रभावशाली है.”

5 off 1 needed and S Sajana seals the game with a MAXIMUM very first ball

A final-over thriller in the very first game of #TATAWPL Season 1

Scorecard https://t.co/GYk8lnVpA8#TATAWPL | #MIvDC pic.twitter.com/Lb6WUzeya0

— Women’s Premier League (WPL) (@wplt20) February 23, 2024