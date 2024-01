WPL 2024 Schedule: 23 फरवरी से शुरु होगा महिला प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन; बेंगलुरु और दिल्ली में होंगे मैच

बीसीसीआई ने बुधवार को महिला प्रीमियर लीग (WPL 2024) के शेड्यूल का ऐलान किया. सबसे बड़ी महिला टी20 लीग का बहुप्रतीक्षित दूसरा सीजन 23 फरवरी से 17 मार्च तक बेंगलुरु और दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. पांच मजबूत टीमों वाले इस रोमांचक टी20 टूर्नामेंट में 20 लीग मैच और दो नॉकआउट मैच होंगे.

डब्ल्यूपीएल के आगामी सीजन में एक में एक दिन एक ही मैच होगा यानि कि कोई डबल हेडर नहीं होगा. सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होंगे. पहले 11 मैच बेंगलुरु में होंगे, बाकी नौ लीग मैच और दो प्लेऑफ़ मैच दिल्ली में होंगे.

