DC की फाइनल टिकट पक्की, गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराकर दिखाया बाहर का रास्ता
WPL 2026 एलिमिनेटर में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया. जेमिमा और शेफाली की शानदार पारी से DC ने फाइनल में जगह बना ली है.
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया. यह मैच मंगलवार को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला गया, जहां दिल्ली की टीम ने एकतरफा अंदाज में जीत दर्ज की. इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार चौथी बार फाइनल में जगह बना ली है. अब 5 फरवरी को खिताबी मुकाबले में उसका सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगा, जो पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है.
दिल्ली कैपिटल्स से ट्रॉफी अब भी दूर
दिल्ली कैपिटल्स की टीम लगातार फाइनल में पहुंचने के बावजूद अब तक खिताब नहीं जीत पाई है. WPL 2023 के फाइनल में उसे मुंबई इंडियंस से हार झेलनी पड़ी थी. इसके बाद 2024 में टीम ने फिर फाइनल खेला, लेकिन इस बार आरसीबी ने दिल्ली का सपना तोड़ दिया. साल 2025 में भी कहानी कुछ ऐसी ही रही, जब मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर दिल्ली को खिताबी मुकाबले में मात दी. ऐसे में इस बार दिल्ली की नजरें सिर्फ फाइनल खेलने पर नहीं, बल्कि पहली बार ट्रॉफी उठाने पर होंगी.
गुजरात ने बनाए 168 रन
एलिमिनेटर मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात जायंट्स की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने सिर्फ 59 रन पर अपने 4 अहम विकेट गंवा दिए थे. ऐसे मुश्किल हालात में सलामी बल्लेबाज बेथ मूनी ने मोर्चा संभाला. उन्होंने जॉर्जिया वेयरहैम के साथ पांचवें विकेट के लिए 61 रन की अहम साझेदारी की. वेयरहैम ने 25 गेंदों में 35 रन बनाए, जबकि मूनी अंत तक डटी रहीं और 51 गेंदों में 6 चौकों की मदद से नाबाद 62 रन बनाए. काशवी गौतम ने भी अंत में तेज 18 रन जोड़कर टीम को 168 तक पहुंचाया.
दिल्ली के गेंदबाजों का बढ़िया प्रदर्शन
दिल्ली कैपिटल्स की ओर से गेंदबाजों ने भी बेहतरीन काम किया. चिनले हैनरी सबसे सफल रहीं, जिन्होंने 35 रन देकर 3 विकेट झटके और गुजरात की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. नंदिनी शर्मा को 2 विकेट मिले, जबकि मिन्नु मणि ने भी एक अहम विकेट हासिल किया. इन गेंदबाजों की बदौलत गुजरात जायंट्स बड़ा स्कोर खड़ा करने से चूक गई, जिसका फायदा बाद में दिल्ली को मिला.
जेमिमा-लौरा की मैच विनिंग साझेदारी
168 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को लिजेल ली और शेफाली वर्मा ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने महज 7.1 ओवरों में 89 रन जोड़ दिए. लिजेल ली ने 24 गेंदों में 43 रन बनाए, जबकि शेफाली ने 21 गेंदों में 31 रन की तेज पारी खेली. इसके बाद कप्तान जेमिमा रोड्रिगेज और लौरा वोल्वार्ड्ट ने तीसरे विकेट के लिए 68 रन की नाबाद साझेदारी कर टीम को 15.4 ओवरों में जीत दिला दी. जेमिमा ने 41 और लौरा ने नाबाद 32 रन बनाकर दिल्ली को फाइनल का टिकट दिलाया.
