Wpl Auction 2024 Live Update When Where To Watch Date And Time Live Streaming Of Women Premier League Auction

WPL Auction 2024 Live Update: खिलाड़ियों पर होगी धनवर्षा, 30 स्लॉट के लिए 165 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली

Women's Premier League Auction 2024: WPL ऑक्शन में अब बस कुछ घंटे बाकी हैं. महिला खिलाड़ियों पर आज हमें धन वर्षा देखने को मिलेगी. वैसे तो 165 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी लेकिन सिर्फ 30 स्लॉट ही खाली हैं.

WPL Auction 2024 Live Update: When, where to watch, Date and Time and live streaming of Women Premier League Auction

WPL Auction 2024 Live: वूमेन्स प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन अगले साल फरवरी-मार्च में खेला जाना है जिसके लिए आज ऑक्शन का आयोजन किया जा रहा है. इस ऑक्शन में 30 खाली स्लॉट के लिए 165 खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाएगी. पांच फ्रेंचाइजी – दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स, यूपी वारियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में अधिकतम 30 स्लॉट खाली हैं जिनमें से 9 स्थान विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं. वेस्टइंडीज की ऑलराउंडर डिएंड्रा डॉटिन और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज किम गार्थ ने अपना बेस प्राइस सबसे अधिक 50 लाख रुपये रखा है.

वूमेन्स प्रीमियर लीग ऑक्शन 2024

तारीख और दिन: 9 दिसंबर (शनिवार)

स्थान: मुंबई, महाराष्ट्र

समय: दोपहर 2:30 बजे (IST)

भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण: स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क

ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग: जियो सिनेमा

