ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद WTC Points Table में हो गया 'खेला', जानिए भारत पर क्या असर पड़ा

दुबई: ऑस्ट्रेलिया ने हेगले ओवल मैदान पर खेले गए दूसरे टेस्ट के चौथे दिन सोमवार को न्यूजीलैंड (AUS vs NZ 2nd Test) को तीन विकेट से हरा दिया. कंगारुओं ने इसके साथ ही दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप हासिल कर ली. कीवी टीम का सूपड़ा साफ करने के बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2023-25) की अंकतालिका में ऑस्ट्रेलिया को फायदा हुआ है. ऑस्ट्रेलियाई टीम लेटेस्ट डब्ल्यूटीसी प्वॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है.

मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 12 मैचों में अब तक 8 जीते हैं और इससे अब टीम के कुल 90 अंक हो गए हैं. पैट कमिंस की कप्तानी वाली टीम के न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले पॉइंट्स परसेंटेज 59.09 का था जोकि क्राइस्टचर्च में जीत के बाद अब 62.50 हो गए हैं.

WTC चक्र में शीर्ष पर रहने वाली दो टीमें जून 2025 को लॉर्ड्स में फ़ाइनल खेलेंगी. भारत पिछले दोनों चक्र में फाइनल में पहुंचा था, लेकिन 2021 में उन्‍हें न्‍यूजीलैंड और 2023 में उन्‍हें ऑस्‍ट्रेलिया से शिकस्‍त झेलनी पड़ी थी.

हालांकि ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद भारत की बादशाहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है. इंग्लैंड को पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 4-1 से धूल चटाने के बाद टीम इंडिया 2023-25 विश्‍व टेस्‍ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में नंबर-1 स्‍थान पर पहुंच गई थी और वो अभी भी पहले ही पायदान पर कायम है. सीरीज गंवाने के बाद न्यूजीलैंड की टीम छह मैचों में तीन जीत और इतने ही हार के बाद 50.00 जीत प्रतिशत लेकर तीसरे नंबर पर है. वहीं, बांग्लादेश चौथे और पाकिस्तान पांचवें नंबर पर है.

Australia jump to second on the #WTC25 standings after sneaking past New Zealand in Christchurch 🙌

