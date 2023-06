WTC Final- भारतीय पेसर्स को वसीम अकरम ने दी सलाह, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मत करना यह गलती

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बुधवार से शुरू होने जा रहे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (ICC WTC Final 2023) के फाइनल से पहले महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम (Wasim Akram) ने भारतीय गेंदबाजों को काम की सलाह दी है. अकरम ने कहा कि भारतीय पेसर्स को यहां नई गेंद को हवा में लहराते और ज्यादा उछाल देखकर बहकना नहीं चाहिए. उन्हें इंग्लैंड में सफल होने के लिए धैर्य बरतना चाहिए.

आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के खिताबी मैच में दुनिया की नंबर एक टीम भारत और दूसरे स्थान की टीम ऑस्ट्रेलिया सात जून से ओवल में एक दूसरे का सामना करेंगे. अकरम को उम्मीद है कि मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज जैसे भारतीय तेज गेंदबाज मैदान पर समझदारी भरी रणनीति अपनाएंगे.