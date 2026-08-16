WTC Point Table: ऑस्ट्रेलिया को हराकर प्वाइंट्स टेबल में कहां पहुंचा बांग्लादेश, भारत को नुकसान या फायदा | देखिए लिस्ट

WTC Point Table: ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद बांग्लादेश को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की प्वाइंट्स टेबल में फायदा हुआ या नुकसान. इस जीत से भारत की स्थिति मजबूत हुई या कमजोर सबकुछ जानिए...

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वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कहां पहुंची बांग्लादेश की टीम. (Photo/ICC)

ऑस्ट्रेलिया पर बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत

डब्ल्यूटीसी प्वाइंट्स टेबल में हुआ फायदा

ऑस्ट्रेलिया को भारी नुकसान

Bangladesh In WTC Point Table: 31 सालों में भारत के अलावा बांग्लादेश ऐसी दूसरी टीम बन गई है जिसने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में ही हराने का कारनामा किया. डार्विन के मरारा क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश ने इतिहास रचते हुए ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमीं पर टेस्ट में पहली बार हराया. चौथी पारी में 57 रनों के लक्ष्य को बांग्लादेश ने सिर्फ एक विकेट खोकर हासिल किया. बांग्लादेश को इस जीत का फायदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की प्वाइंट्स टेबल में भी पहुंचा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को भारी नुकसान झेलना पड़ा है. सीरीज के आगाज से पहले बांग्लादेश का जीत प्रतिशत 58.33 था, जो पहले टेस्ट में मिली जीत के बाद अब 66.67 हो गया है.

A look at the current #WTC27 standings after Bangladesh’s stellar victory against Australia : https://t.co/TJt9cbipMe pic.twitter.com/STlrZu6ZUy — ICC (@ICC) August 16, 2026

डब्ल्यूटीसी प्वाइंट्स में बांग्लादेश

हालांकि, बांग्लादेश टेबल में चौथे स्थान पर ही बनी हुई है. वहीं, प्वाइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत तो कायम है, लेकिन उनका जीत प्रतिशत 87.50 से गिरकर अब 77.78 पर आ गया है. ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर मौजूद साउथ अफ्रीका से मामूली अंतर से आगे है, जिनका जीत प्रतिशत 75 है. दो बार डब्ल्यूटीसी फाइनल में फाइनल तक का सफर तय करने वाली न्यूजीलैंड टीम 72.22 के जीत प्रतिशत के साथ तीसरे नंबर पर काबिज है.

भारत किस स्थान पर

वहीं, बांग्लादेश चौथे और भारतीय टीम पांचवें नंबर पर है. भारत का जीत प्रतिशत 48.15 है. श्रीलंका छठे स्थान पर मौजूद है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में बांग्लादेश का प्रदर्शन यादगार रहा. पहली पारी में कंगारू टीम को 198 रनों पर समेटने के बाद बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने स्कोरबोर्ड पर 426 रन लगाते हुए टीम को 228 रनों की बड़ी बढ़त दिलाई.

9 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराया

इसके बाद दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 284 रन बनाकर सिमट गई और बांग्लादेश ने मुकाबले को 9 विकेट से अपने नाम कर लिया. बांग्लादेश की जीत के हीरो हसन महमूद रहे, जिन्होंने टेस्ट मैच की दोनों पारियों को मिलाकर कुल 9 विकेट चटकाए, जबकि मेहदी हसन मिराज ने दूसरी पारी में 5 विकेट निकाले. यह बांग्लादेश की विकेटों के लिहाज से टेस्ट क्रिकेट में दूसरी सबसे बड़ी जीत भी है. ऑस्ट्रेलिया ने भारत के अलावा किसी एशियाई टीम से 31 साल बाद अपने घर में हार झेली है. (इनपुट: आईएएनएस)