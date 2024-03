इंग्लैंड को 4-1 से रौंदने के बाद WTC Points Table में भारत की बादशाहत बरकरार, जानिए बाकी टीमों का हाल

धर्मशाला: धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में खेले गए पाचंवें और अंतिम टेस्ट में इंग्लैंड को पारी और 64 रन से रौंदने के बाद भारत ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की प्वॉइंट्स टेबल (WTC Points table standings) में अपना दबदबा और ज्यादा मजबूत कर लिया है. भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी प्वॉइंट्स टेबल 2023-25 में पहले ही नंबर-1 स्थान पर कायम है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ पांचवां टेस्ट जीतने के बाद टीम इंडिया ने टॉप पर अपनी स्थिति और ज्यादा मजबूत कर लिया है.

अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे रविचंद्रन अश्विन ने मैच में नौ विकेट लिए जिससे भारत ने इंग्लैंड को पांचवें और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन ही शनिवार को पारी और 64 रन से करारी शिकस्त दी. भारत ने इस तरह से पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 4-1 से जीती. भारत की अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ यह लगातार तीसरी टेस्ट सीरीज जीत है. इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 218 रन पर आउट हो गई थी जिसके जवाब में भारत ने 477 रन बनाकर 259 रन की बढ़त हासिल की. इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में 195 रन पर आउट हो गई.

IND vs ENG: अश्विन और कुलदीप ने निकाली इंग्लैंड के ‘बैजबॉल’ की हवा, भारत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 4-1 से जीती

धर्मशाला टेस्ट जीतने के बाद भारतीय टीम का जीत प्रतिशत अब 68.51 हो गया है. उसके बाद न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है, जिसका जीत प्रतिशत 60 है. मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 59.09 जीत प्रतिशत के साथ तीसरे पायदान पर है. वहीं, भारत के खिलाफ लगातार चार टेस्ट हारने के बाद इंग्लैंड की टीम आठवें स्थान पर खिसक गई है. इंग्लैंड का जीत प्रतिशत 17.5 से घटकर 19.44 रह गया है.

