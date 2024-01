WTC Points Table: 27 साल बाद वेस्टइंडीज के हाथों हारते ही ऑस्ट्रेलिया को हुआ नुकसान, जानें भारत का हाल

नई दिल्ली: शामार जोसेफ के सात विकेट की मदद से वेस्टइंडीज ने ब्रिस्बेन के द गाबा मैदान पर खेले गए दूसरे डे-नाइट टेस्ट मैच (Australia vs West Indies 2nd Test) में ऑस्ट्रेलिया को आठ रन से हरा दिया. वेस्टइंडीज को ऑस्ट्रेलिया में 27 साल में पहली बार जीत मिली है. जोसेफ ने गेंदबाजी में कमाल दिखाते हुए 68 रन देकर सात विकेट लिए और आस्ट्रेलिया को 207 रन पर आउट कर दिया. सलामी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ 146 गेंद में 91 रन बनाकर नाबाद रहे. दूसरे टेस्ट में मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 की अंकतालिका (Updated ICC World Test Championship Points Table) में घाटा हो गया है. कंगारुओं की हार का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.

डे-नाइट टेस्ट में पहली बार मिली हार के बाद डब्ल्यूटीसी प्वॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रलियाई टीम का जीत प्रतिशत कम हुआ है. हालांकि कंगारू अभी भी पहले नंबर पर मौजूद हैं. ऑस्ट्रेलिया ने ICC WTC Points Table 2023-25 में अब तक छह जीते हैं और तीन हारे हैं. दूसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम का जीत प्रतिशत 61.11 था, जो अब घटकर 55 फीसदी रह गया है.

भारतीय टीम अभी दूसरे नंबर बरकरार है. भारत डब्ल्यूटीसी प्वॉइंट्स टेबल में अब तक दो जीता है और एक हारा है. टीम 54.16 प्रतिशत जीत के साथ दूसरे पायदान पर है. भारतीय टीम अभी हैदराबाद में इंग्लैंड के साथ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेल रही है. डब्ल्यूटीसी प्वॉइंट्स टेबल 2023-25 में अभी साउथ अफ्रीका तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे और बांग्लादेश की टीम पांचवें नंबर पर है. तीनों टीमों का जीत प्रतिशत अभी 50-50 फीसदी है. पाकिस्तान छठे स्थान पर है.

ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली बार पिंक बॉल टेस्ट में किसी टीम के खिलाफ हारी है. इस जीत से वेस्टइंडीज को फायदा हुआ है. कैरेबियाई टीम अब आठवें से सातवें नंबर पर पहुंच गई है. वहीं, इंग्लैंड की टीम अब सातवें से आठवें पायदान पर खिसक गई है. श्रीलंका ने इस चक्र में अब तक एक भी टेस्ट नहीं खेला है.

