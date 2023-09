भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी यकीनन देश के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटरों में से एक हैं और उनकी लोकप्रियता सीमाओं से परे है. ये हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो साफ-साफ गवाही दे रहा है.

दरअसल, WWE सुपरस्टार सैमी जेन और केविन ओवेन्स इन दिनों भारत में हैं और एक प्रमोशनल वीडियो के दौरान दोनों धोनी की तारीफ करते नजर आए जिसकी एक छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है. वायरल क्लिप में सैमी जेन कह रहे हैं- “मैंने एमएस धोनी के बारे में बहुत सुना है. मुझे पता है कि वह यहां बहुत मशहूर हैं.”

WWE सुपरस्टार सैमी जेन और केविन ओवेन्स भारत में WWE के आधिकारिक प्रसारणकर्ता सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के एक प्रमोशनल इवेंट के लिए भारत में हैं. WWE स्टार्स की ये जोड़ी भारत आकर काफी उत्साहित हैं. दोनों रेसलर WWE सुपरस्टार स्पेक्टैकल (Superstar Spectacle) इवेंट में हिस्सा लेंगे जो 8 सितंबर को हैदराबाद में होना है.

सुपरस्टार स्पैक्टेकल (Superstar Spectacle) में जॉन सीना के अलावा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ ‘फ्रीकिन’ रॉलिन्स, महिला वर्ल्ड चैंपियन रिया रिप्ले, WWE टैग टीम चैंपियंस सैमी जेन और केविन ओवेन्स का जलवा देखने को मिलेगा.

WWE का सुपरस्टार स्पैक्टेकल इवेंट भारत में हो रह है जबकि धोनी अमेरिका में US ओपन का आनंद ले रहे हैं. धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह US ओपन के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल मैच केदौरान स्टेंड में बैठे नजर आए.

ये मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अलकराज और 2020 टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला गया. इस दौरान धोनी स्टैंड में बैठे दिखाई दिए जिसका वीडियो सोनी लिव स्पोर्ट्स ने शेयर किया.