ICC के इस अवॉर्ड की दौड़ में Yashasvi Jaiswal, केन विलियमसन और पथुम निसांका से मुकाबला

दुबई. बेहतरीन फॉर्म में चल रहे युवा ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) आईसीसी प्लयेर ऑफ द मंथ (ICC Player of The Month) बनने की दौड़ में हैं. इंग्लैंड के खिलाफ जारी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में यशस्वी ने जमकर रनों का अंबार लगाया है, जिसमें दो दोहरे शतक भी शामिल हैं. उनके शानदार खेल को देखते हुए आईसीसी ने उन्हें अपने इस मासिक अवॉर्ड के लिए नामित किया है, जहां उनका मुकाबला न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन (Kane Williamson) और श्रीलंका के पथुम निसांका (Pathum Nissanka) से है. जायसवाल पहली बार इस अवॉर्ड के लिए नामित हुए हैं.

आईसीसी ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में कहा, ‘अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने फरवरी 2024 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए महिला और पुरुष वर्ग में नामांकन का ऐलान किया है.’

Nominees have been declared for the ICC Men’s Player of the Month for February 2024 👊

Vote now 🗳👉 https://t.co/rvU9PNXtMB pic.twitter.com/FYeeReGDaC

