हमारा भविष्य सुरक्षित है...नेपाल के खिलाफ यशस्वी और रिंकू सिंह की पारी के फैन हुए लोग

एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपने पहले मैच में नेपाल के खिलाफ जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. भारत की इस जीत यशस्वी जायसवाल की प्रमुख भूमिका रही, जिन्होंने टी-20 करियर का पहला शतक लगाया. इसके अलावा रिंकू सिंह ने भी आखिरी के ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी की. दोनों बल्लेबाजों की पारी से भारतीय टीम ने 200 रन का आंकड़ा पार किया, जिससे टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित हुई. सोशल मीडिया पर दोनों बल्लेबाजों की जमकर तारीफ हो रही है.

भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट पर 202 रन बनाए. यशस्वी जायसवाल ने 49 गेंद में 100 रन (आठ चौका, सात छक्के) बनाए, वहीं रिंकू सिंह ने 15 गेंद में 37 रन (दो चौका, चार छक्के) की नाबाद पारी खेली.

With the good innings of Yashasvi Jaiswal and Rinku Singh, India gave the target of 203 runs to Nepal.#INDvNEPpic.twitter.com/TTGv6P7sav

— ࿐ (@Devendr47974332) October 3, 2023