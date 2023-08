डबलिन. भारत ने टी-20 सीरीज के पहले मैच में आयरलैंड को डकबर्थ लुईस नियम से दो रन से हरा दिया. आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 140 रन का लक्ष्य रखा था, भारतीय टीम ने 6.5 ओवर में दो विकेट पर 47 रन बनाए थे, इसके बाद बारिश से आगे का खेल नहीं हो सका. भारतीय टीम डकबर्थ लुईस नियम से दो रन से आगे थी, जिसकी वजह से भारत को विजेता घोषित कर दिया गया. इस मैच में भारत की पारी के दूसरे ओवर में रन लेने को लेकर जमकर ड्रॉमा हुआ. आयरलैंड के पास रन आउट का मौका था, मगर टीम ने उसे गंवा दिया.

एक ही छोर पर पहुंचे यशस्वी और रुतुराज

दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल स्ट्राइक पर थे, यह गेंद जायसवाल के थाई पैड्स से लगी और शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गई. यशस्वी जायसवाल रन लेने के लिए भाग गए, मगर दूसरे छोर पर खड़े रुतुराज ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई. यशस्वी जायसवाल भागते-भागते रुतुराज के क्रीज तक पहुंच गए. अब जायसवाल का रन आउट होना तय माना जा रहा था, मगर फील्डर ने गलत इंड पर थ्रो फेंका, जिसके बाद रुतुराज ने रन के लिए दौड़ लगाई. यहां भी रुतुराज आसानी से रन आउट हो सकते थे, मगर विकेटकीपर ने गेंद को सही से नहीं पकड़ा और भारतीय टीम को बाई के रुप में एक रन मिला