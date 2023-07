Watch Video: यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास, अपने डेब्यू टेस्ट में शतक जड़ने वाले तीसरे भारतीय ओपनर बने

Yashasvi Jaiswal Century: युवा बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल ने अपने टेस्ट करियर की शानदार शुरुआत की है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ डोमिनिका में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में अपने डेब्यू मैच में धमाकेदार शतक जड़ दिया है. जायसवाल ने अपने डेब्यू टेस्ट में ही शतक ठोका. यशस्‍वी तीसरे भारतीय ओपनर बन गए हैं, जिन्होंने अपने टेस्‍ट डेब्‍यू पर शतक लगाया है. वह टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करते हुए शतक बनाने वाले 15वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.

जयसवाल से पहले शिखर धवन और पृथ्वी शॉ यह कारनामा कर चुके हैं. शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने भारत में यह कारनामा किया था जबकि जयसवाल ने भारत से बाहर यह कमाल किया है. शिखर धवन ने शिखर धवन बतौर ओपनर 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 187 रन की पारी खेली थी जबकि शॉ ने 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ही 134 रन की पारी खेली थी. यानी 21 साल के जायसवाल विदेशी धरती पर बतौर ओपनर शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं.

जयसवाल ने 69.1 ओवर में अपना शतक पूरा किया. उन्होंने 215 गेंदों पर 11 चौकों के सहारे अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक ठोका.

जायसवाल ने मैच के दूसरे दिन अपने पहले दिन के स्कोर 40 रन से आगे खेलना शुरू किया और अपने डेब्यू टेस्ट में ही अर्धशतक जड़ दिया. उन्होंने 32.2 ओवर में अल्जारी जोसेफ के खिलाफ डीप मिडविकेट पर पुल करके चौका जड़ दिया और अपने डेब्यू टेस्ट में ही अर्धशतक जड़ दिया.

जायसवाल वेस्टइंडीज में डेब्यू करते हुए पचासा जड़ने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए. इससे पहले ये कारनामा 1971 में सुनील गावस्कर ने अपने डेब्यू टेस्ट में किया था. गावस्कर ने डेब्यू टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया था. जयसवाल ने रोच को जोरदार पुल खेला और उस चौके के साथ उन्होंने अपना पहला टेस्ट अर्धशतक पूरा किया.

यशस्वी के डेब्यू टेस्ट में ही अर्धशतक जड़ने के बाद हेड कोच राहुल द्रविड़ सहित पूरी भारतीय ड्रेसिंग रूम अपने पैरों पर खड़ा हो गया और खड़े होकर तालियां बजाने लगा. कोच राहुल द्रविड़ का रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जायसवाल ने इंटरनेशनल करियर में अपना पहला अर्धशतक पूरा करने के लिए 104 गेंदों का सहारा लिया.