'पापा आप खुश हो ना'; सुबह साढ़े 4 बजे पिता के साथ वीडियो कॉल पर फूट-फूट कर रोने लगे यशस्वी जायसवाल

युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने धमाकेदार अंदाज में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की है. जयसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में ही शतकीय पारी खेलकर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. डोमिनिका के विंडसर पार्क में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 171 रन बनाए और कप्तान रोहित शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 229 रन की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी की. तीसरे ही दिन पारी और 141 रनों से मिली जीत के बाद यशस्वी को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला.

उत्तर प्रदेश के भदोही के रहने वाले यशस्वी छोटी उम्र में ही मुंबई चले गए थे और अपने जेब खर्च के लिए उन्हें ‘पानीपूरी’ बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था. अपने डेब्यू टेस्ट में शतक लगाने के बाद यशस्वी ने भारतीय समय अनुसार सुबह साढ़े 4 बजे अपने पिता को वीडियो कॉल किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए. यशस्वी के पिता भूपेंद्र जायसवाल भदोही में छोटी पेंट की दुकान चलाते हैं.

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए, जयसवाल के पिता ने बताया कि भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी ने डोमिनिका टेस्ट के दौरान सुबह लगभग 4:30 बजे उन्हें फोन किया. भूपेंद्र जायसवाल ने कहा, ” उसने अपना शतक बनाने के बाद सुबह लगभग 4:30 बजे फोन किया. वह अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था. मैं भी रोया. ये बेहद भावुक पल था. वह ज्यादा देर तक बात नहीं कर सके, वह थका हुआ था. उसने मुझसे सिर्फ इतना पूछा, ‘आप खुश हैं ना पापा?”