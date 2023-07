VIDEO: डेब्यू टेस्ट में शतकीय पारी खेलने वाले यशस्वी जायसवाल का ड्रेसिंग रूम में खास अंदाज में हुआ स्वागत, देखें वीडियो

भारतीय क्रिकेट टीम डोमिनिका में खेले गए पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को पारी और 141 रन से रौंदकर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. टीम इंडिया की इस जीत में अपना डेब्यू मैच खेलने वाले यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal Century) का अहम योगदान रहा. जायसवाल ने 171 रन की पारी खेली और इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच खिताब दिया गया. मैच के दूसरे दिन शतकीय पारी खेलने के बाद जायसवाल का ड्रेसिंग रूम में जबर्दस्त स्वागत हुआ. उनके स्वागत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

मैच के दूसरे दिन जब जायसवाल शतकीय पारी खेलकर लौट रहे थे तब ड्रेसिंग रूम में खास अंदाज में उनका स्वागत किया गया. कप्तान रोहित शर्मा सबसे पहले आगे आए जिन्होंने पीठ थपथपाकर जायसवाल को शाबाशी दी. इसके बाद बाकी खिलाड़ियों ने भी पीठ ठोककर जायसवाल का स्वागत किया.

जायसवाल डेब्यू टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले भारत के 8वें क्रिकेटर बन गए हैं. डेब्यू टेस्ट में सबसे पहले प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों में प्रवीण आमरे थे, जिन्होंने 1922 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह अवॉर्ड जीता था. उनके अलावा इस लिस्ट में आरपी सिंह, आर अश्विन, शिखर धवन, रोहित शर्मा, पृथ्वी शॉ और श्रेयस अय्यर भी शामिल है.

प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद भी इमोशनल हुए जायसवाल

मैच के बाद यशस्वी जायसवाल होटल रूम लौटते वक्त इमोशनल हो गए. बीसीसीआई ने उनका यह वीडियो शेयर किया है.

होटल रूम लौटते वक्त बातचीत में जायसवाल ने कहा, काफी अच्छा लग रहा है पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनके. उनकी जर्नी काफी लंबी रही है. बहुत खुशी हो रही है. उन्होंने कहा कि अच्छा लग रहा है. भगवान की कृपा से आगे अच्छा चलता रहे, यह तो अभी शुरुआत है, मैं टीम के लिए योगदान करना चाहता हूं. उन्होंने भगवान का शुक्रिया किया, इसके अलावा फैंस का भी धन्यवाद किया. यशस्वी ने फैंस का शुक्रिया करते हुए कहा..आपके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.”