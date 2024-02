IND vs ENG: ये 5 खुबियां यशस्वी जायसवाल को बनाती हैं खुंखार बल्लेबाज, पूर्व क्रिकेटर ने गिनाए नाम

राजकोट: भारत और इंग्लैंड के बीच यहां राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम (पूर्व में सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम) में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच (IND Vs ENG 3rd Test) में टीम इंडिया ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. भारत ने यशस्वी जायसवाल की शतकीय पारी की मदद से दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 196/2 का स्कोर बनाकर अब तक 322 रनों की बढ़त हासिल कर ली. इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज में यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) का बल्ला खूब गरज रहा है. वह इस सीरीज में एक दोहरा शतक जड़ने के अलावा दूसरी पारी में शानदार शतकीय पारी खेली.

जायसवाल 104 रन बनाकर दिन का खेल खत्म होने से पहले पीठ दर्द की वजह से रिटायर हर्ट हुए थे, लेकिन रविवार को वह फिर से बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं. यशस्वी की बल्लेबाजी की अब दुनिया लोहा मान रही है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने यशस्वी की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की है. उन्होंने इस युवा बल्लेबाज की पांच खुबियां भी गिनाई है.

IND vs ENG 3rd Test: रविचंद्रन अश्विन तीसरे टेस्ट के लिए चौथे दिन भारतीय टीम से जुड़ेंगे, BCCI ने किया ऐलान

मांजरेकर ने सोशल मीडिया पर जायसवाल की खुबियां गिनाते हुए उनकी बैटिंग की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि ये पांच खुबियां इस बल्लेबाज को बाकी दूसरे बल्लेबाजों से अलग बनाती है. मांजरेकर ने एक्स पर लिखा, ”वह ड्राइव मार सकता है, कट मार सकता है, हुक कर सकता है, पुल कर सकता है, 4 अलग तरीके से स्वीप मार सकता है. यशस्वी जायसवाल के पास स्पेशल प्लेयर बनने के लिए सब कुछ है.”

Can drive, can cut, can hook, can pull, can sweep in 4 different ways. Yashasvi Jaiswal has it all to become a very special player! 👏👏👏#YashasviJaiswal

— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) February 17, 2024