VIDEO: यशस्वी जायसवाल ने एक ओवर में पांच चौके जड़ बनाया आईपीएल 2023 के सबसे महंगे पहले ओवर का रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के लिए लगातार धमाकेदार बल्लेबाज कर रहे सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ मैच में एक और शानदार रिकॉर्ड बनाया. जायसवाल ने राजस्थान की पारी के पहले ओवर में दिल्ली के तेज गेंदबाज खलील अहमद (Khaleel Ahmed) के खिलाफ पांच चौके लगाकर आईपीएल 2023 के सबसे महंगे पहले ओवर का रिकॉर्ड दर्ज किया. जायसवाल ने दिल्ली के खिलाफ 31 गेंदो पर 60 रनों की पारी खेली.

पहली गेंद पर खलील ने शॉर्ट लेंथ का इस्तेमाल किया जिसे यशस्वी ने मिड विकेट पर चार रन के लिए खेल दिया.

दूसरी गेंद पर भी खलील ने लेंथ में बदलाव नहीं किया. एक और शॉर्ट लेंथ गेंद जिसे यशस्वी सामने प्वाइंट की दिशा में खेलने चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले के थोड़ा ऊपर लगी और थर्ड मैन की बाउंड्री के पार गई. राजस्थान के खाते में एक और चौका आया.

तीसरी गेंद पर खलील ने लेंथ में बदलाव किया. इस बार फुल लेंथ गेंद सीधा यशस्वी के बल्ले पर आई, जिसे उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पर लगातार तीसरे चौके के लिए खेला.

चौथी गेंद पर कोई रन नहीं आया

पांचवीं गेंद पर जायसवाल आगे बढ़े और मिड ऑन की तरफ हवाई चौका लगाया.

छठीं गेंद खलील ने थोड़ी वाइड रखी, जिसे यशस्वी ने शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के पास से चौके के लिए खेल दिया. ओवर में कुल 20 रन आए और ये आईपीएल 2023 का अब तक का सबसे महंगा ओवर बना.