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IPL में छाया जायसवाल का बल्ला, 20वीं फिफ्टी के साथ बनाया ये बड़ा रिकॉर्ड
IPL 2026 PBKS vs RR: यशस्वी जायसवाल ने 51 रन की शानदार पारी खेलकर राजस्थान रॉयल्स के लिए नया रिकॉर्ड बनाया. जानिए उन्होंने दमदार बल्लेबाजी के साथ क्या रिकॉर्ड बनाया है.
IPL 2026 के 40वें मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जयसवाल ने 51 रन की पारी खेली. इस पारी के साथ ही, यशस्वी ने एक खास उपलब्धि भी हासिल की. वह राजस्थान की ओर से सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. उनकी यह पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि टीम के आत्मविश्वास को भी काफी बढ़ाने वाली रही.
तेज शुरुआत ने बनाया मैच का माहौल
न्यू चंडीगढ़ में खेले गए इस मैच में यशस्वी (Yashasvi Jaiswal) ने सिर्फ 27 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्का लगाकर 51 रन बनाए. उन्होंने वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) के साथ मिलकर महज 3.2 ओवर में 51 रन जोड़ दिए. जिससे राजस्थान को पंजाब द्वारा दिए गए 223 रन के टारगेट को चेज में आसानी हुई.
RR के दिग्गजों के बीच यशस्वी की एंट्री
राजस्थान रॉयल्स के इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड अभी जोस बटलर और संजू सैमसन के नाम है, जिन्होंने 25-25 फिफ्टी लगाई हैं. वहीं अजिंक्या रहाणे 19 अर्धशतकों के साथ तीसरे और शेन वॉटसन 16 अर्धशतकों के साथ चौथे स्थान पर हैं. अब यशस्वी इस खास लिस्ट में दूसरे नंबर पर आकर अपनी जगह मजबूत कर चुके हैं, जो उनके शानदार फॉर्म को दिखाता है.
पंजाब को मिली सीजन की पहली हार
वहीं, अगर बात करें ओवरऑल PBKS vs RR का मैच कैसा रहा, तो राजस्थान ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया. महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स से मिले 223 रनों के लक्ष्य को आरआर ने 4 विकेट खोकर 19.2 ओवर में हासिल कर लिया. राजस्थान रॉयल्स की यह इस सीजन की छठी जीत है और पंजाब की इस सीजन की पहली हार.
(इनपुट-एजेंसी के साथ)
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