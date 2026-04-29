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Yashasvi Jaiswal Making Runs In Ipl Season By Season But No One Talks About Him Former Cricketer Raise Concern

IPL में सीजन दर सीजन धड़ाधड़ रन बना रहा है यह बल्लेबाज, फिर भी टीम इंडिया में नहीं मिल रहा मौका! पूर्व क्रिकेटर ने उठाए सवाल

राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे यशस्वी जायसवाल IPL में सीजन 2023 से ही खुद को साबित करने में जुटे हुए हैं. लेकिन भारतीय टीम में उन्हें मौका नहीं मिलने से नाराज हुआ पूर्व क्रिकेटर...

यशस्वी जायसवाल @Instagram

आईपीएल में बीती रात राजस्थान रॉयल्स (RR) ने अजेय रथ पर सवार पंजाब किंग्स (PBKS) को सीजन की पहली हार का मजा चखा दिया. पंजाब का विजय रथ तोड़ने में यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने दमदार भूमिका निभाई, जिन्होंने वैभव सूर्यवंशी (43) के साथ मिलकर पहले 51 रनों की साझेदारी की. इसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए सिर्फ 27 गेंद की अपनी पारी में शानदार 51 रन जड़ दिए. यह उनकी IPL में 18वीं सेंचुरी थी. इसके दम पर रॉयल्स की टीम ने किंग्स को यहां 6 विकेट से मात दी.

24 वर्षीय जायसवाल की यह पारी देखकर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा भी उनसे प्रभावित हुए हैं. उन्होंने जायसवाल की टीम इंडिया में लगातार हो रही अनदेखी पर सवाल खड़े किए हैं. मंगलवार को पंजाब और राजस्थान के बीच खेले गए मैच की समीक्षा करते हुए चोपड़ा ने इस बात पर हैरानी जताई कि यह बल्लेबाज बीते 3-4 सीजन से लगातार निरंतरता के साथ परफॉर्म कर रहा है लेकिन उन्हें भारतीय टी20I टीम में जगह मिलना तो दूर कोई उनके नाम की चर्चा तक नहीं कर रहा है.

इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा, ‘बीते 3 साल में उनके नंबरों को जरा देखिए. वह टी20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम का हिस्सा थे. और इसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया. हर कोई टीम में सिलेक्ट और ड्रॉप होता है. लेकिन कोई भी उनकी बात तक नहीं कर रहा. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्हें सिलेक्ट होना चाहिए. मैं समझता हूं कि वहां कोई जगह खाली नहीं है.’

इसके बाद उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह ओपनिंग बल्लेबाज लगातार आईपीएल में परफॉर्म कर रहा है. वह अपना औसत और स्ट्राइक रेट दोनों ही मजबूत बनाए हुए हैं.

आकाश चोपड़ा ने कहा, ‘अगर बीते 3 साल में आप उनके आईपीएल नंबरों को देखें तो उन्होंने खूब रन बनाए हैं और उनका औसत और स्ट्राइक रेट भी शानदार है. वह सबकुछ सही कर रहे हैं. फिर भी वह सिलेक्शन तो छोड़िए वह तो इस चर्चा का भी हिस्सा नहीं हैं.’

उन्होंने आगे कहा, ‘यह लड़का परिपक्व हो रहा है. वह दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहे हैं. अर्शदीप सिंह ने शुरुआती दो गेंदें उन्हें यॉर्कर की थीं और उन्होंने दोनों को ही डिफेंड किया. उन्होंने यह महसूस किया कि अब अर्शदीप को कुछ अलग करना होगा. क्योंकि उनकी रेप्युटेशन उनसे पहले आ चुकी थी. अर्शदीप ने बॉल को अंदर लाए, यह पैरों पर थी, और उन्होंने पिकअप शॉट खेलकर छक्का जमा दिया.’

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