नई दिल्ली. भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) को ICC इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर (ICC Emerging Cricketer of the Year) अवॉर्ड के लिए नामित किया गया है. ICC के इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड के लिए उनका मुकाबला साउथ अफ्रीका के गेराल्ड कोइत्जे, श्रीलंका के दिलशान मदुशंका और न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र के साथ है. जायसवाल के लिए यह साल शानदार रहा है और उन्होंने इस साल भारतीय टीम में टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया. इसके अलावा वह बीते सीजन आईपीएल में भी हिट रहे थे. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 14 मैचों में 625 रन बनाए थे और वह सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में 5वें पायदान पर थे.

यशस्वी ने भारत की ओर से टेस्ट डेब्यू करते हुए वेस्टइंडीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ 171 रनों की लाजवाब पारी खेली थी. वह टेस्ट डेब्यू में शतक जड़ने वाले 17वें भारतीय बल्लेबाज बने थे. उन्होंने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 57.60 के औसत से 288 रन बनाए थे और इस शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टेस्ट टीम में अपनी जगह पक्की कर ली. इस लेफ्टहैंडर बल्लेबाज ने बीते साल 15 टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेले और इस फॉर्मेट में उन्होंने 33.07 के औसत से 430 रन बनाए, जहां उन्होंने 159.25 के स्ट्राइक रेट से अपना बल्ला चलाया.

Presenting the nominees for the annual ICC Awards 2023 🤩

Starting with the first category, the ICC Men’s Emerging Cricketer of the Year 👇#ICCAwards

— ICC (@ICC) January 3, 2024