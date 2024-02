IND vs ENG: रिटायर हर्ट हुए यशस्वी जायसवाल क्या राजकोट टेस्ट के चौथे दिन करेंगे बल्लेबाजी?

मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) के साथ गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की मदद से इंग्लैंड को 319 रन पर ऑलआउट करने के बाद सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) के शानदार शतक और उनकी शुभमन गिल (Shubman Gill) के साथ दूसरे विकेट के लिए 155 रन की जबरदस्त साझेदारी की बदौलत भारत ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दो विकेट पर 196 रन बनाकर अपनी कुल बढ़त 322 रन पहुंचा दी.

मैच की पहली पारी में केवल 10 रन बनाने वाले जायसवाल ने 133 गेंदों पर नौ चौकों और पांच छक्कों की मदद से 104 रन बनाए. हालांकि 44 ओवर के खेल के बाद जायसवाल को पीठ में दर्द महसूस हुआ. जिसके बाद टीम फीजियो मैदान पर आए और उनकी मदद की. हालांकि कुछ देर के ब्रेक के बाद भी जब जायसवाल को आराम नहीं मिला तो भारतीय खेमे ने उन्हें रिटायर हर्ट करने का फैसला किया. नियमों के मुताबिक रिटायर हर्ट हुए पारी के दौरान कोई विकेट गिरने पर बल्लेबाजी करने के लिए वापस आ सकते हैं.

A leap of joy to celebrate his second century of the series

Well played, Yashasvi Jaiswal #TeamIndia | #INDvENG | @ybj_19 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/pdlPhn5e3N

— BCCI (@BCCI) February 17, 2024