विराट भैया के साथ बल्लेबाजी करता हूं तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है: यशस्वी जायसवाल

India v Afghanistan 2nd T20I: युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने अफगानिस्तान के खिलाफ इंदौर में खेले गए दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 34 गेंदों में 68 रन बनाकर भारत को छह विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इस अर्धशतकीय पारी के दौरान जायसवाल ने 14 महीनों के बीच टी20 स्क्वाड विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ दूसरे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी भी बनाई.

