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टीम इंडिया में यो-यो टेस्ट अब बीते जमाने की बात, BCCI अब इस आधार पर खिलाड़ियों को मानेगा फिट

कई भारतीय खिलाड़ियों की फिटनेस चुनौती बन गई है. आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे में टीम के खराब परफॉर्मेंस के बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम और CoE ने फिटनेस के नए मानदंड बनाए हैं.

Written by: Arun Kumar Edited by: Arun Kumar
Published: August 6, 2026, 9:08 AM IST
Shreyas Iyer India Captain
भारतीय क्रिकेट टीम @BCCI/x

भारतीय टीम में खिलाड़ियों के चोटिल होने की समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं. इसके चलते सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE), बेंगलुरु ने खिलाड़ियों की शारीरिक फिटनेस के मानदंड बदल दिए हैं. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, CoE अब फिटनेस के लिए फिटनेस के लिए बेसिक पैरामीटर्स (मानदंड) ही अपनाना चाहता है. उसने पाया है कि खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग कस्टमाइडज्ड फिटनेस टेस्ट वे टोटल फिटनेस मानदंडों में गिरावट आ रही है. ऐसे में बोर्ड ने अब यो-यो टेस्ट की जगह ब्रोन्को टेस्ट का फिटनेस का आधार बनाया है.

क्यों बदला फिटनेस टेस्ट का तरीका?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, टीम इंडिया की फिटनेस ड्रिल में यह बदलाव टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच सोहम देसाई के जाने के बाद आया है. सोहम देसाई को एड्रियान लेरॉक्स यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. जानकारी मिली है कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम, जिसमें CoE और भारतीय टीम भी शामिल है, उन्हें खिलाड़ियों की फिटनेस का मिलकर आकलन करने में चुनौतियां आ रही थीं. इस बीच जैसे हे लेरॉक्स ने यह जिम्मेदारी संभाली तो यह तय हुआ कि खिलाड़ियों की फिटनेस का पैमाना अब यो-यो टेस्ट की जगह ब्रोन्को टेस्ट होगा.

Yo-Yo से भी कड़ा है ब्रोन्को टेस्ट?

बता दें ब्रोन्को टेस्ट यो-यो से भी ज्यादा फुर्तिला और स्टेमिना वाला टेस्ट है, जिसके अब तक कोई बेस पैरामीटर नहीं हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने इस टेस्ट की ड्रिल के लिए खिलाड़ियों को 5.15-5.20 मिनट का बेस समय निर्धारित किया है. इसका मतलब है कि जो ड्रिल इस टेस्ट के लिए तैयार किए गए हैं खिलाड़ियों को वह बगैर रुके 315 से 320 सेकंड यानी 5.15-5.20 मिनट में पूरा करना होगा.

ऐसे थे यो-यो के नियम

इससे पहले जब यो-यो टेस्ट से खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होता था, तब बोर्ड ने 16.5 का स्कोर उस टेस्ट का आधार रखा था. इसके अलावा CoE ने 9 से 10 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ के टेस्ट को भी मानक रखा हुआ है, जिसे 2K टेस्ट कहते हैं.

क्या होता है ब्रोन्को टेस्ट

बता दें ब्रोन्को टेस्ट फास्ट रनिंग वाला (फर्राटा दौड़) ऐरोबिक शटल रनिंग टेस्ट है, जिसमें 1200 मीटर दौड़ को निश्चित समय में पूरा करना होता है. इसके मुताबिक, खिलाड़ियों को लगातार 20 मीटर, 40 मीटर और 60 मीटर की दौड़ को बिना रुके पूरा करना होता है.इस टेस्ट का एक सेट 240 मीटर का होता है और खिलाड़ियों को दिए गए समय में ऐसे 5 सेट बिना रुके 5.15 से 5.20 मिनट में पूरे करने होते हैं.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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