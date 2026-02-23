Hindi Cricket Hindi

You Cannot Win The Game In The Powerplay But Might Lose It In Same Says Suryakumar Yadav After India Defeat

IND vs SA: साउथ अफ्रीका से हार के बाद सूर्यकुमार यादव ने फ्लॉप बल्लेबाजों को दे दिया साफ संदेश, बोले- पावरप्ले में नहीं जीते जाते मैच

भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि बल्लेबाजों को यह ध्यान रखना चाहिए कि 180-185 रन बनाने वाले मैचों में आप पावरप्ले में कभी नहीं जीत सकते. लेकिन इन्हें पावरप्ले में हार जरूर सकते हैं.

Suryakumar Yadav on Team India Defeat Gave Strong Message To Batters: टी20 वर्ल्ड कप में भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा है. यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में उसकी सबसे बड़ी हार भी है. इसके अलावा वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट में यह भारत की पहली हार है. इस हार से दुखी होकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम की खराब बल्लेबाजी को जिम्मेदार माना. उन्होंने पावरप्ले में ही खराब शॉट्स खेलकर आउट होने वाले बल्लेबाजों को यह बताया है कि टीम ऐसे मैच, जिनमें वह 180 या 185 रनों का पीछा कर रही है. उन्हें पावरप्ले में नहीं जीत सकती. लेकिन इन मैचों को वह पावरप्ले में ही हार जरूर सकती है.

मैच के बाद टीम की हार पर चर्चा करने आए भारतीय कप्तान ने कहा, ‘इस हार से आपको कुछ ऐसा मिला है, जिस पर सोचना होगा. अगर आप 180-185 रनों का पीछा कर रहे हैं, तो आप पावरप्ले में मैच नहीं जीत सकते लेकिन पावरप्ले में आप वह मैच हार जरूर सकते हैं. हमने पावरप्ले में बहुत सी विकेट्स गंवा दिए और हम वे छोटी-छोटी साझेदारियां नहीं बना पाए, जो हमें इस टारगेट को हासिल करने के लिए चाहिए थीं.’

हालांकि भारतीय टीम के पास सुपर 8 में अभी 2 मैच और बाकी हैं और सेमीफाइनल में पहुंचने के रास्ते अभी खुले हुए हैं. ऐसे में भारतीय कप्तान ने कहा, ‘हम बैठकर इस पर बात करेंगे और इससे सबक लेकर आने वाले मैचों में मजबूती के साथ उतरेंगे.’

सूर्या ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हमने मैच की अच्छी शुरुआत की थी. शुरुआत में हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की उनका स्कोर 21/3 था (सही में 20/3) और इसके बाद जिस ढंग से उन्होंने बैटिंग की खासतौर से 7 से 15 ओवर के बीच उन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग की और इसके बाद हमने मजबूती से बॉलिंग (अंतिम ओवरों) में वापसी की थी. कुल मिलाकर हम देखें तो हमने बॉलिंग तो बहुत अच्छी की लेकिन हमें थोड़ी और बढ़िया बैटिंग करनी चाहिए थी.’

