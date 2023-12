जिसने भी हमारी स्क्रिप्ट लिखी है वह...शादी की सालगिरह पर चहल ने पत्नी धनश्री पर लुटाया प्यार

नई दिल्ली. भारतीय टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल की शादी के तीन साल पूरे हो गए हैं. साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज में टीम का हिस्सा रहे युजवेंद्र चहल ने शादी के सालगिरह के मौके पर पत्नी धनश्री पर इस मौके पर जमकर प्यार लुटाया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें भी पोस्ट की है.

चहल ने सोशल मीडिया पर लिखा,

प्रिय पत्नी,

हमारी मुलाकात के पहले दिन से लेकर आज तक, इस यात्रा का हर पल मेरे दिल के करीब रहा है. वे कहते हैं कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं और मुझे यकीन है कि जिसने भी हमारी स्क्रिप्ट लिखी है वह मेरे पक्ष में है. आप मुझे हर दिन एक बेहतर इंसान बनाते हैं. आपने मुझे पूरा किया!! मेरे जीवन के प्यार को शादी की सालगिरह मुबारक हो.

Dear wifey ,

From the first day we met to this moment, every second of this journey has been close to my heart. They say matches are made in heaven and I am sure whoever has written our script is on my side 💕

You make me a better human being every single day.❤️

You complete… pic.twitter.com/1xxe8KqfSt

— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) December 22, 2023